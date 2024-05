Hrát doma bude něco speciálního, těším se, říká před startem mistrovství světa hokejový snajpr z Plzně.

Útočník Dominik Kubalík se těší na vyprodanou 02 arénu a patřičně bouřlivou atmosféru. | Foto: ceskyhokej.cz

Chystá se na páté mistrovství světa. Jestliže před devíti lety hokejový útočník Dominik Kubalík českému týmu v O2 aréně pouze fandil, teď by měl být 28letý forvard na šampionátu v Praze jednou z opor reprezentace.

Rvačka o světový hokejový trůn začíná v pátek.

Od nejlepšího střelce minulého mistrovství, autora osmi gólů v osmi zápasech, se čeká, že bude zase skórovat. To přesto, že plzeňský rodák předtím v NHL v dresu Ottawy pověst snajpra nenaplnil (11 gólů v 74 zápasech).

„Jsem přesvědčený, že jsem střílet góly nezapomněl, že to v sobě mám. Byla to špatná sezona, ale teď je pryč. Národní tým je něco jiného, jiná je kabina, jiná mentalita, všechno je jiné,“ prohlásil Dominik Kubalík.

Čím lze nastartovat střelecký potenciál? Je to o tréninku nebo o víře, že vám tam góly zase napadají?

Je to o tom, jak si člověk nastaví hlavu. Minulou sezonu mi také posledních patnáct zápasů v NHL nevyšlo, ale na mistrovství se mi vedlo. Budu dělat všechno pro to, abych pomohl týmu a splnil očekávání. Samozřejmě je hezké vyhrát něco individuálního, být nejlepším střelcem, ale jsem tu kvůli týmovému úspěchu. A uspět před domácími fanoušky by bylo úplně nejvíc.

Generálku na Českých hrách v Brně absolvoval nebývalý počet hokejistů. Co jste prožívali, než trenér Radim Rulík oznámil konečnou nominaci?

Takové čekání je vždy napjaté. Seděli jsme v kabině a byli jsme nervózní, nedočkaví. Po posledním zápase trvalo asi patnáct dvacet minut, než se rozhodlo. Ale pak to byl skvělý pocit, protože dostat se na mistrovství světa v domácím prostředí je úžasné. Těším se.

Jak dobře znáte reprezentačního kouče Rulíka?

Jako hráč se s ním potkávám poprvé, ale znám ho ještě z časů, kdy v Plzni vedl Škodovku a mimo jiné trénoval bratra Tomáše. Teď se tedy potkáváme osobně, a vše zatím běží, jak má.

Nominaci národního mužstva pro šampionát provázely bouřlivé diskuze. Co o síle týmu soudíte?

Pokaždé se diskutuje, kdo měl být nominován a kdo ne, a názory jsou často protichůdné. Beru to tak, že tohle je náš tým a my tam necháme všechno. Věřím, že naše největší přednosti budou bojovnost a srdce. Máme zkušený, šikovný tým a o zbytek se musíme poprat.

Hrát o světové kovy v domácím prostředí je krásné a zároveň ošidné. Obrovský tlak fanoušků i médií, hlad po úspěchu, to vše může mít negativní dopad.

Měl jsem štěstí, že jsem zažil šampionát v Bratislavě, což bylo skoro jako doma. Takže mám nějakou zkušenost, i když Praha je Praha. Zatím nervozitu nevnímám. Spíš se těším, že naše zápasy budou vyprodané a požene nás bouřlivá atmosféra. Chci uspět hlavně kvůli lidem, kteří přijdou. Hrát doma bude něco speciálního, splněný sen.

I proto, že v O2 aréně budete mít podporu rodiny, blízkých i kamarádů?

Hlavně musím rozumně rozdělit lístky na jednotlivé zápasy, abych potěšil všechny. (úsměv) Rodina bude jezdit, takže se těším, že mě uvidí naživo, protože během sezony tolik možností není a sledují mě jen v televizi.

Jenže generálka v Brně českému týmu nevyšla, skončil poslední, když problémem bylo dát gól. Hodili jste to za hlavu s tím, že šlo jen o přípravu?

Samozřejmě to byla hlavně příprava. Hodně se měnila sestava, nebyl čas na nácvik přesilovek. Myslím, že šlo především o konečnou nominaci. V týdnu jsme pracovali na tom, abychom nebyli tak bezzubí, jak jsme byli v Brně. Tým je hotový a věřím, že máme hráče, kteří umí dávat góly.

Co ostatní celky na mistrovství? Koho považujete za favority?

Praha je lákavou destinací, a to i pro zámořské hráče. Což dávali najevo kluci z Ottawy i Detroitu, s nimiž jsem mluvil. Všechny týmy budou našlapané a těžko říct, kdo bude mít nejlepší kádr. Kanada a USA nejspíš začnou pomaleji, jak je jejich zvykem, ale pak se rozjedou. Rozhodně budou mít skvělé týmy. Rovněž hráči z NHL nabití Švédové se na turnaji představí navíc se skvělými gólmany. Ale překvapit mohou i další týmy, jako na minulém mistrovství Němci nebo Lotyši. Doufám, že šampionát nabídne parádní hokejové zážitky a že k tomu přispějeme.

Češi zahájí šampionát v pátek večerním zápasem s Finskem, s nímž jste předtím v Brně padli 1:4. To bude hodně ostrý start, že?

To bude, ale přece jen nám zápas v Brně něco ukázal. Finové mají výbornou obranu, jsou sehraní a hrají jinak, když vedou nebo prohrávají. Věřím, že tentokrát to bude úplně jiné utkání než předtím v Brně. Vstup do turnaje je důležitý a my uděláme vše, abychom vyhráli a potěšili fanoušky.

