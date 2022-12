Třiadvacetiletý forvard se poté, co po sezoně a kousek ukončil angažmá v organizaci týmu NHL Chicago Blackhawks, vrátil domů do Škodovky, za niž předtím v extralize odehrál 162 zápasů. Pour také ještě v civilu pozdravil diváky během nedělního zápasu Plzně s Českými Budějovicemi a jen umocnil po čertech dobrou náladu v hale.

Indiáni porazili Motor 4:1, svalili pátého soupeře v řadě za tři body a od proniknutí do elitní čtyřky je po půlce základní části dělí jen horší skóre. A teď do útoku získali důrazné křídlo se zkušenostmi ze zámořských mačů.

„Stále se trošku vzpamatovávám z cesty a časového posunu. Všechno je takové čerstvé, ale už se těším, až opět vyjedu na led a nastoupím do prvního zápasu tady před fanoušky. Jsem plný očekávání,“ uvedl Jakub Pour.

Jakub Pour se po návratu ze zámoří zpovídá novinářům.Zdroj: hcplzen.cz

Jak probíhala jednání a jak rychle se váš návrat do mateřské Plzně zrodil?

S Plzní to bylo víceméně jednoduché, protože z obou stran byl zájem. Domluvili jsme se prakticky během jednoho dne. Jsem rád, že Plzeň projevila zájem, navíc i já sám jsem se chtěl vrátit.

Zrálo ve vás rozhodnutí opustit zámoří nějaký čas?

To je spíš otázka na mého agenta (úsměv). Ale mně osobně pan Straka (generální manažer HC Škoda Plzeň) volal už začátkem sezony, když jsem byl poslán do nižší soutěže ECHL. Tehdy jsem ale říkal, že bych tam chtěl ještě chvilku vydržet. Už po dvou měsících jsme se ale s agentem rozhodli, že nejlepší bude, když se vrátím domů.

Byla Škodovka vaší první volbou?

Přesně tak. Měl jsem sice zprávy, že zájem měly i jiné kluby. S agentem jsme mluvili o zahraničí, zvažovali, zda zkusit Finsko a udělat další krok dál. Ale nakonec jsme se shodli, že v dané situaci bude nejlepší jít domů, kde mám zázemí, rodinu i kamarády. Věřím, že se zase posunu.

Zůstával jste v Americe, protože jste věřil, že se situace ještě může obrátit k lepšímu?

Bylo to tak. Nechtěl jsem se zachovat tak, že mě pošlou dolů do ECHL a já se na to hned vykašlu. Chtěl jsem tomu ještě něco dát, ale bohužel jsem se víceméně jen hodně trápil. Takže nejlepší bylo změnit angažmá.

Proč to podle vás za oceánem nevyšlo? A je to velké zklamání?

V tuhle chvíli to bylo tak, že Chicago už nemělo takový zájem, abych se posunul do AHL nebo do NHL. Bylo to spojené i s minulou sezonou, v níž se mi nevedlo tak, jak bych chtěl. Bylo to z různých důvodů, které bych nechtěl vytahovat. Neměl jsem výkonnost, abych tam zůstával, nebo dostal šanci jít nahoru.

Mohlo vše souviset i s tím, že se v Chicagu vyměnilo vedení? Do klubu vás přece přivedl jiný manažer.

Těžko říct, to je spíš otázka na ně. Bohužel, už v prvním kempu jsem cítil, že zájem není. Avšak tehdy mi to ještě nikdo neřekl. Potom jsem dostal informaci, že bych měl hrát v ECHL snad celou sezonu. No a po dvou měsících jsem doma a rád.

Co si ze štace v Americe odnášíte ať po hokejové stránce, ale i do života vůbec?

Neskutečně mi pomohla. Změnil jsem se lidsky, dokázal jsem se více osamostatnit, navíc jsem se naučil jazyk. I hokejově jsem změnil trošku styl. Nyní více dokážu využívat své fyzické parametry. Jsem také za tuhle šanci v Americe moc rád a věřím, že mi to do budoucna jenom pomůže.

S jakým hokejem jste se v nižších zámořských soutěžích setkal? Sedělo vám to?

AHL je určitě kvalitnější, avšak ani ECHL není zdaleka nějaký prales nebo jak to říci. Liga má úroveň, hraje se podobným stylem jako v AHL. V té vyšší soutěži ale převažují hráči, draftovaní už v prvním kole, takže tam je více té šikovnosti. Nicméně je to hlavně o rychlosti a bojovnosti. Musíte umět vybojovat puk, následně jít rychle do branky a vůbec je to hlavně o tvrdé práci.

Jak moc se plzeňský tým změnil během doby, co jste tu nebyl?

Jsou tu jiní trenéři, ale spoustu kluků znám, hrál jsem s nimi, nebo dokonce i hokejově vyrůstal. Vracím se do prostředí, které znám velmi dobře a v němž se cítím komfortně.

Stihl jste s hlavním trenérem Petrem Kořínkem probrat, v jaké roli a v kterém útoku s vámi počítá?

Zatím jsme si toho ohledně případné pozice nebo čehokoliv okolo hokeje nestihli moc říct. Další zápas se hraje ale až v pátek, takže bude čas vše vyřešit.

V pátečním pokračování extraligy Škodovka hostí Olomouc. Budete před obnovenou premiérou v modrobílých barvách nervózní nebo převládne natěšení?

Natěšený jsem už nyní, ale nejspíš budu i lehce nervózní. Přece jen to je po více než roce, co nastoupím v Plzni před domácím publikem. Navíc lehce nervózní bývám před zápasem normálně, ale po prvním střídání ze mě vše spadne. Takže nemyslím, že by to mělo být teď nějak horší, naopak se extrémně těším. A věřím, že Plzni pomůžu k dalším výhrám.

Vizitka

Jakub Pour (ročník 1999) se narodil v Rokycanech, ale hokejově vyrostl v Plzni a v extralize hrál zatím výhradně za Škodovku. Své přednosti, dravost a rychlost, uplatňoval už v mládeži. Patřil k oporám a v roce 2017 získal dokonce dva mistrovské tituly naráz – s dorostem i s juniory. V roce 2019 reprezentoval Českou republiku na mistrovství světa do 20 let v Kanadě. V extralize mužů debutoval v ročníku 2017/18 a hned v úvodu roku 2018 pak v Brně proti Kometě vstřelil i první gól. Zkušenosti sbíral také v prvoligových Litoměřicích a ve druhé lize za Klatovy, ale postupně zakotvil v ofenzivě Škody. V letech 2018 a 2019 přispěl k zisku bronzu. Za Plzeň v extralize včetně play-off odehrál 162 zápasů a připsal si 47 kanadských bodů (32 gólů +15 asistencí). Dalších 16 utkání za Indiány přidal v Champions Hockey League (4 góly + 3 asistence). Výkony v sezoně 2020/21 mu vynesly pozvánku do přípravného kempu národního týmu před světovým šampionátem i první tří starty v seniorské reprezentaci. V červnu 2021 se jako nedraftovaný hráč upsal v NHL na dva roky týmu Chicago Black Hawks. Nejprestižnější ligu světa si ale nezahrál. Minulou sezonu strávil v AHL ve farmářském celku Rockford IceHogs (45 zápasů, 6 gólů +2 asistence) a v aktuálním ročníku hrál za Indy Fuel v nižší ECHL (15 utkání, 2+3). Nyní se Pour vrací na západ Čech.