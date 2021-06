22letý Jakub Pour podepsal nováčkovskou smlouvu s Chicagem, která mu vynese až 1,685 milionu dolarů, když bude v prvním týmu. Ale i podle hráčova agenta Roberta Spálenky je pravděpodobnější, že o svoji šanci zabojuje nejdřív na farmě. V nižší AHL má garantovaný roční plat 70 000 dolarů.

Jste hráčem slavného Chicago Blackhawks, jak to zní?

Myslím, že všechno ještě teprve přijde, seběhlo se to strašně rychle. Jsem šťastný, že si mě vybrali právě oni. A já se budu snažit potvrdit, že jejich volba byla správná.

Proč vás těší, že právě Chicago?

Za mě je to skvělý tým. Mají slavnou minulost, velké triumfy, je to tradiční klub NHL.

A také se sejdete v jednom týmu s dalším Plzeňákem Dominikem Kubalíkem…

Tím je to ještě o trošku lepší. Od doby, co za Blackhawks nastupuje Dominik, sleduju klub velmi podrobně, je mi sympatický.

Už jste od něho vyzvídal?

Ještě jsme v kontaktu po podpisu smlouvy nebyli, ale určitě mu zavolám. Věřím, že od něj nachytám spoustu dalších rad. Zároveň vím, že na ledě to za mě nikdo neuhraje.

Platí, že budete pokračovat v letní přípravě s Plzní?

Ano. Trenérský štáb je tady fantastický a vím, že mi pomůže se stoprocentně připravit na novou výzvu. Ale pokusím se udělat si individuální přípravu přímo na míru, abych se co nejvíce zdokonalil.

V úvodu jste zmínil, že všechno proběhlo hodně rychle, kdy jste se poprvé dozvěděl o zájmu Chicaga?

V neděli mně poprvé zavolal agent a v pondělí už jsem měl smlouvu na stole. Jsem rád, že to tak dopadlo, je to další etapa v hokejovém životě a doufám, že to dobře dopadne.

Minulou sezonu jste prožil jak na houpačce. Nezačal jste ji příliš dobře, ale v závěru jste byl v reprezentaci. Co byste k tomu řekl?

Byla to bláznivá sezona. První půlrok jsem měl špatný, víceméně jsem bojoval o sestavu, abych se prodral mezi čtyři lajny. Ale po Novém roce se všechno obrátilo a najednou všechno nabralo vzestupnou tendenci a dopadlo to takhle. Je to krásná pohádka, snad šťastný konec.

Co vy, kluk z Mirošova, a život v Americe? Už si to představujete?

Úplnou představu nemám. Byl jsem za mořem párkrát s mládežnickou reprezentací. Ale to bylo úplně něco jiného, byli jsme pohromadě, povídali jsme si česky. Teď se budu muset naučit pořádně jazyk, postarat se sám o sebe. Je to další zkouška. Doufám, že v ní obstojím.

Jaké bude loučení s Plzní?

Všichni mi gratulovali a přáli hodně štěstí, i pan Straka. Bylo to milé. Já si uvědomuju, že jen díky péči, co mi dali v Rokycanech a teď Plzni, můžu zkusit štěstí za mořem. Škodovce přeju, aby se jim sezona povedla a dotáhli to v play-off co nejdál, nejlépe k titulu. Budu kluky sledovat, co to půjde.