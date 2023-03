Ve středu se s kluky sejdeme na rozlučce s fanoušky a užijeme si společný čas, hlásí důrazný forvard a v předkole play-off jedna z opor plzeňské Škodovky.

Jakub Pour se raduje poté, co gólem v prodloužení čtvrtého utkání předkola rozhodl o výhře Škodovky. | Foto: Deník/Petr Eret

Turbulentní sezonu má za sebou Jakub Pour. Hokejový útočník ji zahájil v Americe, ale když zjistil, že šance proniknout z farmy Chicaga do NHL je mizivá, rozhodl se vrátit do Plzně.

Začal skvěle.

Ve dvou zápasech dal dva góly, jenže pak sklouzl s týmem dolů a své přednosti ukázal naplno až zase v předkole extraligového play-off. Jenže Škodovka v dramatické sérii s Libercem padla 2:3 na zápasy a Indiánům začala nechtěná dovolená.

„Máme volno, ale ve středu se s kluky sejdeme na rozlučce s fanoušky a užijeme si společný čas. V sezoně na to prostor není,“ prohlásil 23letý rodák z Rokycan.

V základní části si Pour ve 24 zápasech připsal 12 bodů (6 gólů + 6 asistencí) a k tomu v pěti duelech předkola přidal další čtyři (2 + 2).

Jakub Pour zdraví diváky v plzeňské aréně.Zdroj: Deník/Petr Eret

Dramatickou sérii zlomil ve prospěch Tygrů až pátý zápas v Liberci, a ještě v prodloužení. Cítil jste zmar?

Upřímně, já pociťoval hlavně hrdost na tým. Od druhého zápasu z něj vyzařovala neskutečná síla a touha uspět. Poslední zápas nám nevyšel, prohráli jsme, ale to, co jsme předvedli, se muselo fanouškům líbit. Nemáme se za co stydět. Liberec byl ten šťastnější.

Přitom Plzeň zakončila základní část devíti porážkami a nic nenaznačovalo, že by mělo přijít zlepšení.

Z těch porážek jsme taky měli na sobě pořádnou deku. Nepomohli jsme si v přesilovkách, jistota na hokejkách a sebedůvěra zmizely. A i když jsme nepodali špatný výkon, zase jsme prohráli a dostali se ještě níž… Asi jsme pak potřebovali další facku v předkole, potom už jsme to prolomili.

Svou roli prý sehrálo i setkání hráčů v kabině bez trenérů, po němž už tým naskočil. Co jste si řekli?

Že takhle vyfičíme 0:3 na zápasy a se sezonou se rozloučíme stejně, jako jsme končili základní část – sérií porážek. Tohle jsme nechtěli dopustit a každý si to vzal za své. Druhý zápas v Liberci nás nakopl, dali jsme první gól, vyhráli 6:0 a zlomilo se to. Začali jsme hrát hokej, který nás předtím zdobil.

I váš výkon se rapidně zvedl. Pomohl přesun do první lajny k Janu Schleissovi s Filipem Suchým?

Začali jsme spolu hrát myslím už v závěru úvodního zápasu série a docela to šlo. Umíme všichni zabojovat o puk, vyhovíme si a fungovalo to.

Když jste začátkem prosince naskočil do extraligy, hned jste skóroval. Jenže následně už to takové nebylo.

Dva zápasy, dva góly, to byl snový začátek. Také za mnou všichni jezdili, třeba i rozhodčí gratuloval, že je to parádní návrat. Já všechny krotil, že to byly jen dva zápasy a nebude snadné v tom vydržet. A taky přišlo období, kdy se mi tolik nedařilo. Ale základ je stále pracovat a věřit, že se to zlepší.

Zároveň jste říkal, že jste silovější, důraznější hráč než předtím. Tolik vás změnilo angažmá v zámoří?

Jo. V Americe je hokej na úzkých kluzištích hodně rychlý, to je asi největší rozdíl. Tady máte na všechno trošku víc času. Extraliga mi přijde i systémovější. Trochu jsem si musel zvykat, ale zase jsem nebyl pryč tak dlouho, abych všechno zapomněl. Zvykl jsem si rychle. A v play-off to byl z mojí strany asi nejlepší výkon v sezoně.

Máte z hokeje po neúspěšném boji o NHL zase větší radost?

Určitě. Šel jsem do toho s tím, že můžu mít v Plzni velký prostor na ledě. Chtěl jsem se posunout do role, kdy bych týmu mohl pomoci v nejtěžších chvílích, rozhodoval zápasy. Tu šanci jsem měl, i když někdy moje výkony bohužel nebyly takové, abych pomohl, jak bylo třeba. Ale snažil jsem se tu roli plnit co nejlépe a už se těším na příští sezonu.

Nehrozí, že byste znovu odešel do zahraničí?

Po návratu jsem v Plzni podepsal kontrakt na rok a půl, na tom se nic nemění.

Hlavním trenérem Škodovky je klubový patriot Petr Kořínek. Znal jste ho z mládežnického období?

Ano. Myslím, že někdy v osmé třídě nás trénoval s Petrem Vojanem.

Jak ho jako kouče vnímáte?

Dává nám klid. Je neustále pozitivní. Za jakéhokoliv stavu nás povzbuzoval, nabádal, ať se nebojíme hrát a snažíme se podat maximální výkon. Dokázal hráče uklidnit, to je jeho velká přednost.

Co vám vychází při ohlédnutí za sezonou?

Na začátku v Americe to nedopadlo podle představ. Po návratu pak byly světlé i horší okamžiky, ale myslím, že po play-off, i když jsme vypadli, což nás mrzí, jsme mohli odejít se vztyčenou hlavou. A věřím, že nás to posílí do další sezony.

Dáte si nyní od hokeje na čas pauzu?

Vždycky si říkám, že si dám dva tři týdny volna, ale vydržím maximálně týden a pak už se nejspíš kouknu na nějaké zápasy v pokračujícím play-off.

Také ještě může přijít pozvánka do reprezentace.

To by bylo určitě super, ale žádné zprávy nemám.

