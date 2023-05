To, o čem se už nějakou dobu mluvilo, je potvrzeno. Novou posilou hokejistů Škody Plzeň je obránce Tomáš Dujsík, který na západ Čech přestupuje z Olomouce.

Obránce Tomáš Dujsík podepsal v Plzni tříletou smlouvu. | Foto: hcplzen.cz

Třicetiletý zadák podepsal v Plzni tříletou smlouvu. „Tomáš je útočný, zkušený obránce a je to pravák, který nám v defenzivě chyběl,“ říká k podpisu dlouhodobé smlouvy generální manažer plzeňského klubu Martin Straka.

„Zapadá nám do koncepce. Je komplexním hokejistou, může hrát přesilovky i oslabení, v nichž nám hodně pomůže. Také umí zahrát do těla a je to poctivý hráč, což je pro nás velice podstatné,“ dodává.

„Měl jsem více nabídek, ale oslovilo mě jednání právě s Plzní. Kádr je v přestavbě a koncepce organizace se mi líbí. Dopředu jsme řešili mou pozici v týmu, proto jsem velice rád, že jsme se domluvili na tříleté smlouvě,“ kvituje dohodu s HC Škoda Plzeň Tomáš Dujsík.