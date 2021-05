Potvrzeno. Do Plzně se vrací Svoboda a Schleiss, přichází i Bulíř a Švéd

Hokejová Škoda Plzeň oznámila první květnový den příchody, do branky se vrací Miroslav Svoboda, jenž už v klubu působil před čtyřmi lety. Teď přichází z Vítkovic a podepsal smlouvu na dva roky. Do útoku přichází po odchodu Milana Gulaše do Českých Budějovic druhý nejlepší střelec extraligového play-off Michal Bulíř z Liberce.

Brankář Miroslav Svoboda přichází z Vítkovic. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

„Nechci na něho vytvářet umělý tlak s tím, že bude muset ze sta procent nahradit Milana Gulaše, ale Michal si sám uvědomuje, že by měl být lídrem týmu, který ho potáhne,“ uvedl pro klubový web Tomáš Vlasák, sportovní ředitel HC Škoda Plzeň. „Sledoval jsem ho v play-off a jsem přesvědčený, že v jeho potenciálu je dělat minimálně bod na zápas,“ doplnil na adresu útočníka, který postoupil s Bílými Tygry až do finále extraligy. Plzeňská Škoda se na roční smlouvě se dohodla také se 37letým bekem Dominikem Graňákem, jenž přichází z Hradce Králové. Dvouletý kontrakt podepsal klub s plzeňským odchovancem Janem Schleissem, který naposledy působil ve Vítkovicích. Interobal postoupil do semifinále po třech zápasech Přečíst článek › Ze Švédska pak Plzeň ulovila dalšího útočníka Gustafa Thorella, náležitosti dohody s bývalým hráčem Karlskogy (Allsvenskan) klub nezveřejnil. Škodu naopak vedle již avizovaných odchodů Gulaše a brankáře Dominika Frodla opouští i Martin Dočekal, Jan Eberle, Jaroslav Kracík, Albert Michnáč, Luboš Rob, Petr Straka, Matěj Stříteský, Roman Vráblík.