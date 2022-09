Doma hokejová Škodovka nestačila na Olomouc, zkrátka vyšla i naposledy ve Vítkovicích a bez bodu sedí u dna tabulky. Stejně jako nulové týmy Litvínova a Karlových Varů. Ve Vítkovicích sice Plzeňští podali bojovný výkon, přesto nakonec padli 2:4. „Dali jsme méně gólů než Vítkovice. Měli jsme hodně přesilovek, ale těmi jsme si moc nepomohli. Byli efektivnější, to je celé," hodnotil utkání obránce Lukáš Kaňák, který za stavu 1:4 vstřelil při hře čtyři na čtyři druhý úspěch Indiánů.

Dva góly soupeře zařídil americký tandem Mueller, Krieger. Jak se tihle útočníci brání?

Je těžké je bránit. Mueller je dva tři roky v extralize rozdílový hráč a potvrzuje to i v téhle sezoně, kdy přestoupil do Vítkovic a navíc k sobě dostal skvělého centra. Sedlo jim to a hrají výborně.

Škodovce start nevyšel. Jak se z nepovedeného úvodu oklepat a nepropadnout panice?

Pořád je to teprve start sezony, ale musíme zabrat, protože potřebujeme sbírat body. Jsou za námi teprve dva zápasy, ale takhle by to dál nešlo. Musíme začít hned od dalšího tréninku. Potřebujeme začít bodovat.

Čeho se chytit? Chce to začít od drobných věcí?

Určitě. Odmakat každé střídání, každý souboj. Soutěž teprve začíná, zápasy poletí rychle za sebou a všichni mají hodně sil. Potřebujeme hrát jednoduše, všechny puky cpát na bránu. A vyhrát. Prostě se odrazit, ubojovat jeden zápas a věřím, že pak se z toho zvedneme.

Dvě kola, nula bodů. Hokejová Plzeň narazila i ve Vítkovicích