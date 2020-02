Urostlého beka v roce 1996 draftovalo v NHL Toronto, ale nejslavnější soutěž světa si rodák z Jihlavy a odchovanec tamní Dukly zahrál na konec za Tampu Bay.

V 19 zápasech si připsal gól a dvě asistence. Teď v 41 letech nastupuje Posmyk v Krajské soutěži mužů skupiny A (pátá soutěž v ČR) za HC Chotíkov, což je klub z obce u Plzně.

„Těch zápasů zase tolik nebylo. Že si jdu zahrát hokej za Chotíkov, beru jako zábavu a přátelskou výpomoc. Nepotřebuji si nic dokazovat. Je to spíš šance se sejít s kamarády, pokecat,“ vysvětluje Posmyk.

Zrovna minulý víkend naskočil do souboje Chotíkova s Klabavou. Dal gól, na další dva přihrál, ale porážku 6:8to neodvrátilo.

„Jasně, vždycky chcete vyhrát, ale já už to tak vážně neberu. Ještě tak nějaké hecování, ale hrát s krvavýma očima, to ne. Pořád těm klukům říkám, že mají rodiny, zaměstnání a blbý zákrokto může během chvíle otočit. A už se to nedá vrátit,“ zdůrazňuje borec, jenž z vlastní zkušenosti ví, jak může zranění ovlivnit život sportovce.

Proto se ani nesnaží hrát nějak ostře. „Občas to ale na mě někdo zkusí. Asi je lákavé sundat velkýho chlapa. Tomu pak důrazněji ukážu, že to bylo už přes hranu,“ říká Posmyk.

Po návratu ze zámoří válel dlouhá léta v extralize. Nastřádal 451 startů, 53 gólů plus 61 asistencí a vystřídal řadu klubů.

S pražskou Slavií slavil mistrovský titul, bronz si vybojoval ve Zlíně a Českých Budějovicích, hru však tvrdil také v Pardubicích, Mladé Boleslavi, Kladně a Litvínově. Čtyřikrát oblékl dres národního týmu, hokej okusil v Německu, Itálii nebo v Rakousku.

Nejvyšší domácí soutěž hrál také za Plzeň, kde zakotvil i po skončení profesionální kariéry. „V profesionálním hokeji jsem toho prožil hodně – dobré i špatné. Tuhle kapitolu jsem proto uzavřel. Přece jen roky nezastavím a Jaromír Jágr je jen jeden,“ usmívá se Posmyk.

Na extraligové zápasyv Plzni nechodí, odmítl i nabídky pracovat jako hokejový trenér a vydal se jinou cestou. „Dělám kondičního trenéra, což mě naplňuje. Ale když někdo chce, tak mu poradím i po hokejové stránce. No a pokud je čas, tak si jdu hokej zahrát. Užívám si třeba exhibiční zápasy s bývalými reprezentanty,“ prohlašuje Marek Posmyk.