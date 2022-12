Nejvyšší hokejová soutěž pokračuje a Škodovka se v rámci 30. kola srazí ve čtvrtek v Praze od 18.30 se Spartou. S rivalem, který po trenérské rošádě zažívá obrození a momentálně je pátý o tři body před šestou Plzní. „Když předvedeme stejně bojovný výkon jako proti Pardubicím, tak nevidím důvod, proč bychom si domů neodvezli nějaké body. Je to poslední zápas před Vánoci a moc se na to těším,“ prohlašuje jeden z nejvytíženějších extraligových beků Petr Zámorský.

V minulém týdnu jste zase po roce oblékl český dres a odehrál utkání ve Finsku i poté dvojzápas ve Švýcarsku. Jak jste se po návratu cítil?

Cestování bylo dost, ale proti Pardubicím se mi hrálo dobře. Brusle mi jezdily, takže v tom bych problém neviděl. Cítil jsme se skvěle, přestože jsem v minulém týdnu hrál za nároďák tři utkání. Už mám sice nějaký věk (30), avšak pořád jsem mladý. Raději hraji zápas, než trénuji a musím říct, že pauzy mně moc nesedí.

S Pardubicemi však Škodovka vyšla znovu naprázdno. Dopad virózy, síla soupeře nebo kde vidíte příčinu těsné porážky?

Frodlíkovi jsme nedali gól, ačkoliv šance jsme měli. Jenže v první třetině jsme neproměnili samostatný nájezd, nepomohli jsme si ani v přesilovkách, a to jsme ve druhé periodě měli čtyřminutovou výhodu v kuse. Je to škoda.

Trestné střílení bylo nařízenou po faulu na vás a rovnou jste se ujal role exekutora, jenže Frodla jste z nájezdu nepřekonal.

Jasná moje chyba. Na trestné střílení jsem si věřil. Hned jsem říkal trenérům, že chci jet. Jenže to nevyšlo a přitom to mohlo být 1:1 a zápas by pak vypadal jinak.

Dynamo v závěru prostřední části odskočilo do dvougólového náskoku a pak už to asi bylo těžké, že?

V zápase byla znát obrovská zkušenost Pardubic, vždy si počkaly na správný moment. Nicméně i my jsme odehráli velice slušný zápas na to, v jakém jsme byli složení. Všichni kluci nechali na ledě všechno a zaslouží si pochvalu.

Zmínil jste, že týmu neklapaly přesilovky. Co s tím?

Musíme to rozebrat u videa a zapracovat na tom. Přesilovky jsou důležité, ale proti Pardubicím nám bohužel nevycházely, a možná i proto jsme žádný bod neurvali.

Virózou oslabená Plzeň ztroskotala na Frodlovi

Vánoční zápas

Sparta dirigovaná novou trenérskou dvojicí Miloslav Hořava, Hans Walson naposledy na jeden gól vyhrála v Olomouci, z minulých deseti zápasů padla jen jednou a vyšvihla se do horních pater extraligy. O to bude čtvrteční vánočně laděné utkání v pražské O2 Aréně pro Plzeň větší výzvou. Bilance vzájemných duelů v sezoně je vyrovnaná (2:3, 4:0), jenže Škodovku dál trápí marodka. „Máme řadu nachlazených,“ připustil trenér Petr Kořínek s tím, že zraněný Ludwig Blomstrand už trénuje na ledě. „Doufáme, že v brzké době nastoupí. Horší situace je u Vojty Budíka, který má zdravotní potíže dlouhodobějšího charakteru,“ připustil kouč.