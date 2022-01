„S posledními výsledky pochopitelně nejsme spokojeni. Snažíme se s tím rvát, nicméně kádr je úzký. I předtím ve Vítkovicích nám scházeli důležití hráči (Blomstrand, Mertl) a bylo to znát. Ale poslední dobou především dostáváme takové hloupé góly,“ připustil plzeňský trenér Miloš Říha.

Zároveň apeloval na osobní odpovědnost hráčů. „Góly z posledních zápasů padly tak, že předtím jsme měli kotouč na hokejce a přišli jsme o něj. A to se nesmí stávat,“ zdůraznil kouč.

Přestože v tabulce se ke Škodovce dotáhly právě Vítkovice, snaží se trenéři držet v týmu dobrou náladu. „Nemá smysl padat do kolen. Jsou před námi další zápasy, ale těch zbytečných chyb je nutné se vystříhat. O čtyřku bude boj, ale i o dvanáctku a dole se dva týmy rvou o záchranu. Každý o něco hraje a poslední čtvrtinu to bude nejdrsnější,“ předpověděl Říha. „I to si musíme uvědomit,“ doplnil.

Vypjatý boj očekává i v pátečním střetnutí s Libercem. „Na každého soupeře se dá něco vymyslet, ale musíme se toho držet celý zápas,“ prohlásil trenér Indiánů.

Ve vzájemných soubojích v sezoně vyhrál zatím vždy domácí celek. Na úvod Plzeň 3:1 a naposledy na severu Tygři 4:2.

