Jednadvacetiletý reprezentant bojuje o nominaci na mistrovství světa. Do Škodovky přestoupil ze Slovanu Bratislava.

Samuel Hlavaj | Foto: archiv Deníku

Ztráty byly známy, ale v kolonce příchodů se v kádru hokejové Škody Plzeň pro novou sezonu skvěl dlouho jen návrat útočníka a čerstvého vicemistra Jakuba Lva. Do prvního máje, kdy klub odtajnil novice na brankářský post, a to slovenského reprezentanta Samuela Hlavaje.

Jednadvacetiletý gólman se zkušenostmi ze zámoří, který minulou sezonu působil ve Slovanu Bratislava, by měl v Plzni nahradit odcházejícího Miroslava Svobodu. Navíc je stále ve hře o účast na blížícím se mistrovství světa.

Samuel Hlavaj.Zdroj: archiv Deníku

Jak se seběhl váš přechod do české extraligy a do Plzně?

Měl jsem v plánu se po návratu ze zámoří rozehrát na Slovensku, pokud nepřijde nějaká zajímavá nabídka. Ale po této sezoně jsem už měl v hlavě, že chci odejít ze Slovenska.

Proč jste zvolil zrovna Škodovku?

Nebyla to jediná nabídka, ale velmi se mi líbil přístup Plzně. Cítil jsem velký zájem, klub má výborné zázemí a město je pěkné. A je tady skvělý trenér gólmanů. To všechno hrálo roli.

Takže vás mezi jinými přitáhl fakt, že to trenér brankářů Rudolf Pejchar s mladými gólmany umí a dokáže je posunout v kariéře?

Určitě. Povídal jsem si s několika trenéry a na pana Pejchara jsem dostal jen pozitivní reference. Ovlivnilo to hodně mé rozhodování.

V nedávném přípravném utkání mezi Českem a Slovenskem jste se při rozbruslení potkal s Dominikem Pavlátem. Stihl jste si s novým týmovým kolegou popovídat?

Brankář Samuel Hlavaj v dresu slovenské reprezentace.Zdroj: archiv Deníku

Pozdravili jsme se, ale čas na nějakou extra debatu nebyl. Ale to všechno přijde.

V zámoří jste působil tři roky v juniorských soutěžích, jednu sezonu v Americe, dvě v Kanadě. Co vám ta zkušenost dala?

Poznal jsem jiný styl hokeje i života. Ale i to, jaké to je být daleko od rodiny. Vlastně od 16 let jsem nebydlel s rodiči a musel jsem se naučit starat sám o sebe. Dalo mi to hodně zkušeností a zážitků.

Momentálně bojujete ve slovenské reprezentaci o nominaci na světový šampionát. Věříte, že by to mohlo vyjít?

Doufám. Zatím se cítím dobře, na ledě i mimo něj. Máme před sebou ještě nějaké přípravné zápasy, tak uvidíme.

V národním týmu jste se potkal také s Adriánem Holešinským, jinak rovněž hráčem Škodovky. Přišla řeč i na Plzeň?

Bavili jsme se, ale o hokeji moc ne. (smích)

Zkuste se blíž představit. Jaký jste gólman? Co od vás mohou fanoušci očekávat?

Věřím, že se lidem bude líbit moje chytání. Baví mě hrát s hokejkou. A někdy umím i vybuchnout, tak třeba se ukážu i takto. (úsměv)

Pohled trenéra

Trenér gólmanů Rudolf Pejchar o Samuelu Hlavajovi:

„Sam je mladý, perspektivní gólman. Jeho cílem je NHL a přes českou extraligu se chce posunout v kariéře dál. Je velký vzrůstem, má výborný pohyb v brankovišti a je šikovný na hokejce. V Plzni se bude chtít poprat o pozici jedničky. Což ale platí i o Dominiku Pavlátovi. Oba se o to místo musí poprat a kdo z nich bude lepší, tak bude chytat. A to, že máme dva mladé gólmany rozhodně nepovažuji za mínus. Spíš naopak.“