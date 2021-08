Góly v dresu západočeského výběru stříleli Ludwig Blomstrand (jemu byl připsán velice kuriózní vlastní gól domácího obránce) a Vojtěch Budík, který ve 46. minutě vstřelil vítěznou branku.

„Předchozí zápas se Šumperkem jsme odehráli špatně. Vůbec nic nám nešlo. Hodili jsme to ale za hlavu a řekli jsme si, že další zápas chceme vyhrát, a to se nám povedlo,“ řekl po vítězném klání na ledě Bruslařů Vojtěch Budík, střelec rozhodující branky západočeského mužstva.

Plzeňští hokejisté zdolali Mladou Boleslav 2:1.Zdroj: BK Mladá Boleslav

„Utkání bylo těžké, v Boleslavi vždycky. Je to kvalitní soupeř a hraje nepříjemný bruslivý a dotěrný hokej, takže je to pro nás tady vždycky těžká zkouška. Dva naši hráči odstoupili ze zápasu. Gustafovo (Thorellovo) zranění snad nebude tak vážné, dostal pukem, takže radši nedohrál. Ale zatím nevíme, jak to vypadá se Suchošem (Filip Suchý). Doufám ale, že to nebude nic dramatického," uvedl pro klubový web asistent trenérů Plzně Tomáš Vlasák.

Další přípravné utkání hrají plzeňští hokejisté v úterý od 17.30 hodin na ledě Českých Budějovic, za které hraje bývalý kapitán Škody Milan Gulaš.

Mladá Boleslav - Škoda Plzeň 1:2

Třetiny: 0:1, 1:0, 0:1. Branky a nahrávky: 23. Claireaux (Moravec, Flynn) – 2. Blomstrand, 46. Budík. Rozhodčí: Pilný, Úlehla – Kajínek, Kis. Diváci: 365.

BK Mladá Boleslav: Krošelj (Růžička) – Jánošík, Šidlík, Pýcha, Pláněk, Bernad, Fillman, Moravec – Lunter, Zbořil, Šťastný – Kelemen, Najman, Kousal – Flynn, Claireaux, Dufek – Eberle, Bičevskis, Stránský.

HC Škoda Plzeň: Pavlát (Němeček) – Budík, Čerešňák, Graňák, Jiříček, Lang , Kindl, Hamšík – Bulíř, Mertl, Musil – Blomstrand, Thorell, Suchý – Kantner, Kodýtek, Schleiss – Malát, Žejdl, Kuťák.