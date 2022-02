Proti Spartě měli hokejoví Indiáni z Plzně našlápnuto k prodloužení bodové série. Což by se ve vrcholící základní části extraligy hodilo. Škodovka v dohrávce 50. kola dvakrát vedla, v prostřední části 3:1, přesto nakonec padla 3:5.

„Mrzí to hodně. Byl to vyrovnaný zápas, přelévalo se to nahoru – dolů, bohužel Sparta byla šťastnější,“ litoval s odstupem útočník Filip Suchý.

Proti tradičnímu rivalovi odehrál 24letý forvard skvělý zápas. Dvě branky vstřelil, na další nahrál a svou bilanci v sezoně vytáhl na devět gólů a deset asistencí. Jenže body zůstaly v Praze.

Říkáte, že soupeř byl šťastnější, ale otočit zápas z 1:3 k vítězství asi není jen otázkou štěstí.

Těžko se mi to hodnotí. Na videu si ukážeme, jaké chyby jsme udělali. Rozebereme si je, aby se již neopakovaly. Když vedeme o dva góly, musíme si to pohlídat.

Bolí porážka o to víc, že vašemu útoku s Michalem Bulířem a Filipem Přikrylem se v Praze dařilo a zařídili jste všechny tři branky Škodovky?

Musíme v tom hlavně pokračovat a vždycky je co zlepšovat. Obzvlášť teď, kdy se blíží play-off, budeme muset naše výkony ještě stupňovat, abychom pomohli týmu.

Proti Spartě jste nejprve skóroval v oslabení po sólu zakončeném parádním bekhendovým blafákem.

Ani nevím, co se tam stalo, ale prostě jsem viděl volný prostor a tak jsem jel. Měl jsem větší rychlost než obránce, natlačil jsem se přes něj, gólmanovi jsem naznačil, kam chci zakončovat, on se položil a já to dával kolem betonu.

Kolem gólu na 3:1, který padl z dorážky, ale panovaly dohady, zda se puku jako poslední dotkl Michal Bulíř nebo vy. Jak to bylo?

Myslím, že i třetí gól jsem dal já, ale je jedno, kdo gól dá. Navíc to bohužel nevedlo k vítězství.

Porážka vám přetrhla šest zápasů dlouhou bodovou šňůru, v boji o přímý postup do play-off přituhuje a na čtvrtou Plzeň se tlačí další týmy – České Budějovice, Vítkovice i Sparta. Je to velký problém?

Sice jsme nyní prohráli jeden zápas, ale svět se nebortí. V pátek máme doma Litvínov, musíme se připravit a jít si pro vítězství a tři body. Do konce základní části odehrajeme ještě osm utkání a každý bodík se počítá. Uděláme maximum, abychom pozici ve čtyřce udrželi.

