V úterní dohrávce 12. extraligového kola padla Škodovka doma s hradeckým Mountfieldem 1:4, když v 11. minutě po Blainově gólu prohrávala 0:2 a po druhé třetině už 0:4. A i když se Indiáni snažili se zápasem ještě něco udělat, nulu na své straně skóre smazali teprve ve 47. minutě po trefě Filipa Suchého.

Po třech výhrách a sedmi zápasech, v nichž Plzeň získala alespoň bod, tak vyšel početnou marodkou sužovaný tým zkrátka. „Zabily nás dva rychlé góly soupeře. Pro tak mladé mužstvo a v sestavě, v níž nyní hrajeme, to bylo smrtelné,“ připustil po utkání plzeňský asistent Jiří Hanzlík s tím, že absence tolika zkušených hráčů by nejspíš otřásla i jinými mužstvy.

Abychom si to shrnuli. Škodovce chybí tři klíčoví centři, dlouhodobě zranění Tomáš Mertl s Pavlem Musilem (návrat odhadovaný někdy během února) a potrestaný Jaroslav Kracík (trest mu vyprší v pátek). K tomu absentuje Matyáš Kantner a v posledních zápasech i David Stach se zkušeným bekem Petrem Čerešňákem. Plzeňská sestava se tak hemží juniory, přesto dokázala sbírat body a drží se na čtvrté příčce tabulky. A to i po prohře s Hradcem.

ZLOM VE DRUHÉ ČÁSTI

„Narazili jsme na kvalitního soupeře. Těžko se nám dostávalo do šancí, a navíc jsme je nedokázali proměnit. Dvakrát nás hosté potrestali v oslabení, dopadlo to, jak to dopadlo. Bohužel, mrzí nás, že jsme přišli o body,“ uvedl útočník Jan Eberle, jeden z těch zkušenějších.

Mountfield byl přitom podle něj k poražení. „Sice se na nás připravili, ale i my jsme měli šance a ani za stavu 0:2 jsme nic nevzdávali. Ve druhé části se zkoumalo video, nastřelili jsme tyčku. Škoda, tam se to lámalo,“ litoval 31letý forvard. „Bohužel se nám nepovedlo jim tam něco fláknout a dostat se trochu do zápasu. Hradec tak mohl jen vyhazovat puky ze své třetiny a nepotřeboval se nikam hnát,“ říkal Eberle.

„Když Mountfield vedl, hrál jednoduše a pro nás to pak bylo těžké,“ přidal se obránce Matěj Stříteský. „Klíčová byla hra v nerovnovážném stavu. Neubránili jsme dvě oslabení a v přesilovkách, nebylo jich moc, jsme branku nedali. Sám jsem měl dvě dobré příležitosti, ale byla z toho jen tyčka,“ uvedl zkušený zadák.

Na chybějící hráče ani na únavu v rychle běžící soutěži se však vymlouvat nechce. „Všechny týmy mají našlapaný program. Proti Hradci nám to nevyšlo, porážka mrzí, ale podíváme se na video, potrénujeme, připravíme se na páteční souboj ve Vítkovicích a jedeme dál,“ prohlásil Stříteský.

TŘI BODY Z PLZNĚ TĚŠÍ

O to větší euforie panovala v kabině Mountfieldu, který Plzni oplatil porážku 1:5 z prvního vzájemného utkání sezony v Hradci a vítězství za tři body slavil na západě Čech po více než šesti letech.

„Tři body si z Plzně odveze málokdo, tak jsme moc šťastní,“ reagoval útočník Jakub Lev. „Škodovce chybí řada zkušených borců, ale my jsme na tom byli na podzim podobně a jsme rádi, že jsme jim mohli tehdejší prohru vrátit,“ doplnil 30letý forvard, který se vrátil do dobře známého prostředí.

Lev v Plzni hokejově vyrostl a za áčko Indiánů odehrál devět sezon, než se vydal do světa a přes štace ve Vítkovicích a Brně zakotvil v Hradci Králové. „Když jsou v hale diváci, hraje se v Plzni těžko. Bez lidí není tlak na soupeře ani na rozhodčí a hokej bez fanoušků je poloviční. I tak se sem vždy těším, a to i jako soupeř,“ uvedl po Radku Smoleňákovi druhý nejproduktivnější hráč Mountfieldu, který zatím posbíral 17 bodů za deset gólů a sedm asistencí.