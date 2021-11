V nedělním zápase s Kladnem sice Matyáš Kantner nastupoval až ve čtvrté formaci hokejové Škodovky, přesto 23letý útočník přispěl důležitým gólem k výhře plzeňského týmu 4:1. Indiáni přemohli kladenské Rytíře i podruhé v sezoně, když napoprvé v Chomutově naložili Jágrovi a spol. osmigólový příděl (8:1). „Trochu jsme se obávali, aby nám předchozí vysoká výhra nesvázala ruce, ale naštěstí se to nestalo. Před zápasem v Plzni jsme si říkali, že tohle utkání bude úplně jiné, protože oni se od té doby dokázali zvednout. Ale na zápas jsme se dobře připravili a vyšlo to za tři body,“ ocenil Matyáš Kantner.

Jaký tedy souboj s předposledním celkem extraligy byl?

Nám se poslední zápasy příliš nevydařily, takže to byl z naší strany spíš boj. Hráli jsme ale obětavě, vzájemně jsme se podporovali a pomáhali jeden druhému. Navíc jsme se i tlačili do brány, z čehož pramenily tři góly, plus ta čtvrtá trefa do jejich prázdné brány.

Třemi asistencemi přispěl k vítězství kapitán Peter Čerešňák. Měl podíl i na vašem gólu na 3:0, když na útočné modré podržel puk a pak vás vyslal do finální akce. Musel jste si hodně hlasitě křiknout?

Křičel jsem na něj poměrně dlouho, ale Čero je tak kvalitní hráč, že by mě stejně viděl.

Skóroval jste po měsíční pauze, po osmi planých zápasech, když předtím jste se naposledy trefil proti Spartě. Ulevilo se vám?

Vždycky, když se dá gól, tak je to úleva. Jsem za to moc rád, kéž by to tak pokračovalo.

Zatrnulo vám, když hosté z Kladna hned v úvodu třetí třetiny snížili na rozdíl dvou branek?

O přestávce jsme si říkali, že musíme do poslední dvacetiminutovky dobře vstoupit, ale přestože jsme dostali brzy gól, tak nás to vůbec nepoložilo. Navíc vzápětí nám pomohl jejich faul, měli jsme dlouho přesilovou hru a nedostali jsme se pod žádnou deku. Určitě to byl jeden z rozhodujících momentů v zápase.

Jaké to bylo hrát vzhledem k nejnovějším vládním nařízením před pouhou tisícovkou diváků?

Poloprázdné tribuny a to ticho v hledišti je strašně smutné. Bouřlivá podpora diváků nám předtím hodně pomáhala a teď jsme se do zápasu nemohli vůbec dostat. A přestože v hledišti nějaká hrstka našich příznivců byla, tak se to nedá vůbec srovnávat. Ale asi není jiná možnost, než to přijmout a nějak se s tím srovnat.

A v úterním pokračování extraligy bude ještě hůř, protože zápas Škodovky na ledě posledního Zlína se z nařízení hygieniků odehraje dokonce zcela bez diváků.

Důležité je, abychom zápasy s týmy ze spodku tabulky zvládli. Určitě to nebude nic jednoduchého, musíme se na Zlín znovu dobře připravit, kvalitně potrénovat a jet tam s chutí.

Hokejoví Indiáni z Plzně znovu skolili Jágra a spol.