Zacvičit si podle nich můžou všechny děti kolem osmi až deseti let.

Kouč žáčků v západočeském klubu rozdělil tréninky do šesti videí. Nepředvádí je ale sám, na pomoc si přizval i jednoho ze svých svěřenců ze třetí třídy. Díky tomu se mohl zaměřit i na správné provádění jednotlivých cviků.

Polívkovi navíc pomohl jeden speciální host – hráč extraligového Hradce Králové, útočník Jakub Lev. Ve třetím díle ukázal tréninkové inspirace od profesionálních hokejistů.

Řada trenérů natáčí cvičení na video, vy jste to pojal hodně podrobně. Proč jste se rozhodl právě pro tuto formu?

Já jsem připravoval první trénink normálně ve wordu, ale bylo to zdlouhavé. Hledat k tomu videa nebo názvosloví gymnastických cviků a další věci bylo těžké. Rozhodl jsem se tak, že to nahradím jinou formou a cvičení natočím. Napřed jsem to chtěl natáčet sám, ale když mám svěřence, který je přímo v kategorii, tak máme i možnost oprav. Původně jsem to ani nechtěl prezentovat pro širokou veřejnost, jen pro klub. Když všaK rodiče videa stáhli a dali na Facebook, jsem to už pustil dál.

Na co se v tomto věku dětí zaměřujete?

Snažím se o všeobecný pohybový rozvoj. Pohybové dovednosti a schopnosti děláme převážně formou her a cvičení s vlastním tělem. Děti jsou teď ve zlatém motorickém věku, tedy aby se učily novým pohybovým činnostem. Hodně se zaměřuji na rozvoj dovedností, obratnosti a reakční rychlosti.

Dbáte na opravu chyb, aby si děti už v tomto věku osvojily správné provedení?

Myslím si, že je to důležitější ve starším věku, kdy už budou cvičit s činkami. Ale teď je taky důležité je opravovat. Jsou tam věci jako prohnutá záda nebo nějaké přetěžování, na které si dáváme pozor. Kluci by se měli naučit provádět cviky optimálně, aby ve starším věku mohli navazovat.

Jste spokojený s tím, jak vaši svěřenci doma v aktuální době cvičí?

Ono je to těžké. Vždycky dostanete jenom fotku nebo video, kde máte kousek tréninku. Ale i za to jsme strašně rádi. Za zpětnou vazbu, že kluci vůbec něco dělají a mají zájem. Někteří se ani neozvali, nejenom v mé kategorii, ale řekl bych, že určitě i ve vyšších. Ono to není ani o klucích, je to spíš o rodičích, kteří jim vytvoří podmínky nebo si s nimi i zasportují. Klukům je osm devět let a rodiče hrají strašně důležitou roli, navíc když to dělají s nimi. Ale ti, co chtějí, na sobě makají i v téhle situaci.

Chystáte se natáčet i tréninky na ledě?

Ano, chceme dělat tréninky na suchu i na ledě, to už by bylo čistě klubové. Základní myšlenka je taková, že na našich stránkách bychom vytvořili edukativní program, do kterého bychom dali jednotlivá cvičení různých úrovní. Hlavně cvičení na suchu budou zrovna pro kluky, co chtějí trénovat doma, na ledě zase třeba při volném bruslení s hokejkami. Chceme, aby kluci i rodiče věděli, co se jak a proč dělá.

D. REJTHAR, M. VOLTR