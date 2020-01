Pojď hrát hokej! Akce táhne děti ke sportu

Blíží se další Týden hokeje. Osmý díl tradiční akce pořádané ve spolupráci s Českým hokejem chystá 154 klubů zapojených do projektu Pojď hrát hokej, což je nejvíce v historii této náborové akce pro děti od čtyř do osmi let.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Jiří Sejkora