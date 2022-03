A to se Třemošné nakonec povedlo. Soupeře porazila díky trefě z poslední minuty 4:3 a vynutila si třetí zápas, který o všem rozhodne. „Po nepovedeném utkání v Rokycanech jsme si řekli, že se musíme rapidně zlepšit. To nám vyšlo a od začátku zápasu jsme byli víceméně lepším týmem, ale ve druhé třetině se Rokycanům podařilo vstřelit pro nás smolné góly a odskočily nám už na 1:3. Klíčové ovšem bylo, že jsme ještě do konce druhé části stihli reagovat a snížili na rozdíl jediné branky,“ komentoval Filip Michel, hokejista Meteoru Třemošná.

HC Meteor Třemošná (modří) vs. HC Rokycany 4:3.Zdroj: Zdeněk Kintr

„Do třetí třetiny jsme vstupovali s jasným cílem vyrovnat a dostat zápas alespoň do prodloužení. To se nám podařilo, když soupeř špatně vystřídal, já mohl jet do samostatného únikua vyrovnat na 3:3. Poté jsme měli znovu převahu na své straně a v závěru se nám podařilo utkání otočit a vrátit sérii zpátky do Rokycan,“ doplnil útočník, jenž se stal hlavním strůjcem třemošenského obratu, když zaznamenal hattrick a k tomu asistoval v čase 59:19 u vítězné trefy Blumentrita.

HC Meteor Třemošná - HK Rokycany 4:3

Třetiny: 0:0, 2:3, 2:0. Branky a nahrávky: 26. Michel (Polívka, Slavík), 38. Michel, 48. Michel (Slavík, Štekr), 60. Blumentrit (Michel, Davídek) – 21. Kocman, 29. Hauer (Karbulka), 30. Kocman (Petr). Rozhodčí: Kosnar, Valenta – Sýkora, Rubáš. Vyloučení: 5:6. Využití: 1:1. Diváci: 230. Sestava Meteoru: Štekr – Slavík, Smejkal, Sedlák, Blumentrit, Výborný, Soukup, Šibra, Levora, L. Sedláček, Beran, Šucha, Koukolík, Davídek, Reitspies, Polívka, Michel, Koreis, Pouska, Mainer.

Dal hattrick za třicet minut, ale po hodině střídal. Randa: Nemám natrénováno