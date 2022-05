Po odtajnění sedmi posil oznámil hokejový klub Škoda Plzeň i dva odchody. Dres Indiánů nebudou napříště oblékat útočníci Filip Přikryl a Martins Dzierkals. „Filipovi i Martinsovi přejeme hodně štěstí jak do jejich osobních, tak hokejových životů. Děkujeme jim za to, co pro tým odvedli,“ uvedl na klubovém webu sportovní manažer Tomáš Vlasák.