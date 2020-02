Do konce základní části hokejové extraligy zbývá devět kol, hned tři z nich se odehrají v tomto týdnu.

Aktuálně třetí Škoda Plzeň se ve středu v Logspeed CZ Aréně utká v předehrávce 44. kola od 17.30 hodin s Karlovými Vary. Následně v sobotu hrají Indiáni v Mladé Boleslavi, aby se den nato střetli znovu doma s Olomoucí.

O reprezentační pauze dostali škodováci dva dny volna a od středy zase zabrali.

„Potrénovali jsme, ať už rovnovážné stavy, souboje. Jela se kondice, bruslilo se. Teď už přišly na řadu herní věci jako založení akce pod tlakem, přesilovky,“ uvedl trenér Ladislav Čihák.

Hráčům znovu připomněl nepovedené zápasy před reprezentační přestávkou. Zvlášť poslední porážku ve Zlíně 0:4.

„Individuálně jsme si vše rozebrali, řekli si o chybách, co tam byly, teď se už připravujeme s čistou hlavou na Vary,“ sdělil Čihák. „Věřím, že předvedeme super výkon a vyhrajeme,“ zdůraznil hlavní kouč.

V tabulce sedmá Energie na Plzeň ztrácí 12 bodů a Škodovka by si případnou výhrou už nejspíš zajistila místo v elitní šestce a tím i přímý postup do play-off.

„S polštářem patnácti bodů by to bylo blízko, ale ať to utkání dopadne jakkoliv, musíme sbírat body i dál,“ řekl Čihák.

Plzeň má oproti většině soupeřů odehráno o zápas méně (dohrávka 11. kola v Liberci je na programu 25. února) a ve hře je tak spousta variant, jak tým skončí v základní části.

Pokud dnes Škodovka vyhraje, vrátí se třeba na druhé místo před Spartu. A to má rival z Prahy na kontě o dva zápasy více. A ani osmibodové manko na vedoucí Liberec není nepřekonatelné. Na druhou stranu čtvrtý Třinec a pátá Mladá Boleslav se za Plzní drží jen o bod, respektive o dva. Šestá Kometa ztrácí sedm bodů

„Hraje se pořád o moc věcí, jde o všechno nahoře i dole. Než ale spekulovat, tak chci od nás vidět dobrý výkon, aby to mělo nasazení. Herní obraz a individuální výkony hráčů, to mě nyní zajímá především,“ vysvětlil Čihák.

Vítá, že se do ofenzivy vrací po zranění Petr Straka. „Pro tým je nesmírně platný. Za žádného stavu nezaleze a maká až do konce,“ ocenil plzeňský trenér.

Na marodce tak vedle dlouhodobě zraněného brankáře Jaroslav Pavelky zůstává jen útočník Jan Eberle.

Škodovka v minulých třech derby sezony vždy bodovala, když jen naposledy v lázních padla po prodloužení 3:4.

Na šesté místo, které drží Brno, chybí Energii pod vedením kouče Martina Pešouta pět bodů.

„Boj o šestku? My se musíme snažit sebrat z každého zápasu nějaký bod, nejlépe všechny tři, a pak doufat v co nejlepší umístění,“ uvedl pro klubový web karlovarský útočník Tomáš Mikúš.

Plzeňský klub se ve středečním derby zapojí do charitativního projektu „O kapku lepší hokej“, jehož cílem je podpora léčby leukémie.