Hokejová Škodovka do nového roku vlétla jako nemilosrdný hurikán. Na domácím ledě sestřelila Olomouc i Kladno, dohromady přitom nasázela patnáct branek a jen dvakrát inkasovala. I díky importu šesti bodů se plzeňští hokejisté vyhoupli v tabulce extraligy na desáté místo s tím, že na aktuálně osmou Kometu Brno ztrácí pouhé dva body.

Hokejisté Škody Plzeň uštědřili ve středečním utkání Olomouci debakl 8:0. Teď hrají s Kohouty znovu, ale na Hané. | Foto: hcplzen.cz/Marek Švamberg

„Člověk si to samozřejmě užívá, ale je to jen nějaký proces aktuálního období. Moc nám to tam do této chvíle nepadalo, takže jsme za to rádi. Zítra je ale nový den a my musíme nadále tvrdě trénovat," říkal po páteční výhře nad Kladnem (7:2) plzeňský útočník Miroslav Indrák, jenž k dalším třem bodům přispěl jako člen třetí formace dvěma vstřelenými góly. A má pravdu. Kanonády proti Olomouci (8:0) a Kladnu jsou minulostí, už v neděli čeká svěřence trenéra Petra Kořínka další zápas. A tentokrát venkovní. Indiáni míří na Hanou, kde se od 17 hodin podruhé v krátkém časovém horizontu utkají s Olomoucí. A s ní mají navzdory poslední jednoznačné výhře v letošní sezoně negativní bilanci.

Nedělní program extraligy - 15.00: Oceláři Třinec - Mladá Boleslav, 15.30: Energie Karlovy Vary - Verva Litvínov, 16.00: Vítkovice Ridera - Sparta Praha, 17.00: České Budějovice - Bílí Tygři Liberec, Rytíři Kladno - Mountfield HK, HC Olomouc - HC Škoda Plzeň, Dynamo Pardubice - Kometa Brno.

V prvních dvou zápasech totiž velice těsně prohráli. V říjnu na Moravě 2:3, na konci listopadu doma pak 1:2 po samostatných nájezdech. Jak dopadne další vzájemné střetnutí? Po nedělní sedmé hodině večerní by mělo být jasno.

FOTO: Škoda si smlsla na Rytířích. Kanonádu zařídily přesilovky