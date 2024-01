Hokejisty plzeňské Škodovky čeká už v neděli v domácí Logspeed CZ aréně další utkání o důležité body. Indiáni ve svém ledovém paláci přivítají Kometu Brno, s niž poslední tři zápasy prohráli. Západočeši ovšem do utkání 36. kola půjdou posilnění o páteční výhru nad Vítkovicemi, které (rovněž doma) porazili díky trefám Indráka a Matýse těsně 2:1.

Plzeňští hokejisté hostí Kometu Brno. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

„S Vítkovicemi to byl rychlý hokej z obou stran. Neodehráli jsme špatné utkání, dostali se do vedení, které jsme ještě navýšili. V polovině druhé třetiny jsme začali hrát hokej nahoru a dolů. To jsme nechtěli. Soupeře jsme nechali snížit. Třetí třetina už byl boj. Musíme ale kluky pochválit. Byl to obětavý výkon s výborným brankářem. Konec byl hektický, ale kolikrát je lepší takový zápas, než vyhrát 7:3," říkal po zápase s Vítkovicemi plzeňský trenér Petr Kořínek.

K němuž se přidal i obránce David Kvasnička, který asistoval u vítězné branky Ondřeje Matýse. Čtyřiadvacetiletý zadák poukázal na vyrovnanost letošních soubojů s Vítkovicemi, které v této sezoně pokaždé skončily jednobrankovým vítězstvím Škodovky. „Přestože to letos Vítkovice moc nepotvrzují, tak podle mě mají celkově velmi dobrou defenzivu a výborné gólmany. Těžko se jim dávají góly, mají velmi silné obránce, na tom mají dlouhodobě postavenou svou hru. Proto jsou to pokaždé takto vyrovnané zápasy," uvedl pro klubový web Škodovky Kvasnička, který před pátečním zápasem podepsal s plzeňskou organizací nový kontrakt na další sezonu. A oslavil ho třemi body.

Nedělní program hokejové extraligy - 16.00: Rytíři Kladno - Oceláři Třinec, Sparta Praha - Verva Litvínov, Vítkovice Ridera - Bílí Tygři Liberec, 17.00: České Budějovice - Energie Karlovy Vary, HC Olomouc - Mountfield HK, Dynamo Pardubice - BK Mladá Boleslav, 17.30: Škoda Plzeň - Kometa Brno.

Kvasnička zároveň kvituje, že nedělní zápas jeho tým sehraje znovu před vlastními fanoušky. „Určitě je fajn, že nemusíme nikam cestovat a můžeme trochu pošetřit síly. Všichni víme, jak jsme naposledy hráli s Kometou, ale určitě se na nedělní zápas skvěle připravíme," slibuje fanouškům modrobílých. Nedělní střet s Kometou začíná v Plzni v 17.30 hodin. Kdo se bude radovat?

Poslední vzájemné zápasy Plzně s Brnem - 28. listopadu 2023: Brno - Plzeň 4:1, 12. října 2023: Plzeň - Brno 1:2, 15. února 2023: Brno - Plzeň 3:0, 30. prosince 2022: Plzeň - Brno 5:2, 18. listopadu 2022: Brno - Plzeň 3:1, 2. října 2022: Plzeň - Brno 3:4 po prodloužení, 1. března 2022: Brno - Plzeň 4:3 po nájezdech, 30. prosince 2021: Plzeň - Brno 6:3, 5. listopadu 2021: Brno - Plzeň 2:1 po nájezdech, 24. září 2021: Plzeň - Brno 5:6 po nájezdech.

