V závěru základní části extraligy hokejisté Škody Plzeň excelují. Po Zlínu rozstříleli hradecký Mountfield na jeho ledě 5:2 a kolo před koncem mají Indiáni stále naději na přímý postup do čtvrtfinále.Západočeši se prodrali před Hradec na pátou příčku, na čtvrtý Liberec ztrácejí dva body a otázku čtvrtého postupujícího vyřeší definitivně až nedělní poslední kolo.

Extraliga hokej Mountfield Hradec Králové vs. Plzeň | Foto: Deník / Michal Fanta

To Škodovka hostí Olomouc, zatímco liberecký tým jede do Vítkovic (zápasy začínají v 17.20). Jisté už nyní je, že pokud by Plzeň musela do předkola, bude to z páté pozice.