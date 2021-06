Dvaadvacetiletý forvard by si měl vydělat celkem maximálně 1,685 milionu dolarů, v případě, že bude hrát v nižší AHL, má garantovaný roční plat 70 000 dolarů.

„Je to samozřejmě splněný hokejový sen. Každý kluk, který obuje brusle, vzhlíží ke startu v NHL. Vím, že této mety jsem ještě nedosáhl, ale podpisem smlouvy jsem k ní udělal důležitý krok,“ uvedl Jakub Pour v prohlášení agentury Sport Invest, která hráče zastupuje.

„Vše se dohodlo během několika dnů, velký dík patří Robertu Spálenkovi a celému jeho týmu. Tuhle cestu jsme si společně vytyčili a jsem rád, že jsme nikdy neuhnuli,“ doplnil 22letý hokejista Škody Plzeň, jenž v této sezoně poprvé oblékl dres českého národního týmu. Ale do konečné nominace na mistrovství sběta se nedostal.

Teď je před ním nová výzva, zkusí se prosadit v nejslavnější soutěži světa NHL. A v týmu Chicaga, kde už jeden plzeňský odchovanec Dominik Kubalík působí. Na začátku sezony 2017/2018 spolu nastupovali v extraligové Škodě. Teď se jejich cesty protnou znovu.

„Chicago nyní buduje nový tým, se kterým se bude chtít zařadit zpět mezi elitu v NHL. V Jakubovi si nepořizuje nového Patricka Kanea, ale rychlého a silového útočníka s výbornou pracovní morálkou,“ uvedl k transferu hráčův agent Robert Spálenka.

Věří, že Pour má šanci se za mořem prosadit, i když počítá s tím, že dvouletý kontrakt začne na farmě. „Příkladem mu může být Radim Zohorna, který do Pittsburghu přicházel ve velmi podobné pozici a NHL si zahrál již v premiérovém roce. Jakub je připraven zabojovat o svůj sen a prožít podobný hokejový příběh,“ doplnil Robert Spálenka.

„Kubovi ohromně gratulujeme a přejeme mu to. Věříme, že má šanci prokázat, co v něm je, a že svůj potenciál zkombinuje s poctivou prací a o své místo si řekne,“ gratuloval mladému útočníkovi sportovní manažer HC Škoda Plzeň Tomáš Vlasák.



„Pro nás to samozřejmě znamená komplikaci. I když Kuba pokračuje nadále v přípravě s námi, do sezóny s ním nemůžeme počítat. Proto na situaci reagujeme a velice intenzivně jednáme s možnými náhradami tak, abychom místo v útoku co nejrychleji a nejkvalitněji zaplnili,“ doplnil Vlasák.