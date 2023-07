Prozatím roční smlouvu podepsal s extraligovými hokejisty HC Škoda Plzeň kanadský útočník Luke Adam. Třiatřicetiletý centr s téměř stovkou odehraných zápasů v NHL se k týmu připojí začátkem srpna.

„Luke hrál spoustu let v Německu a stabilně dělal téměř 40 bodů na sezonu. Počítáme s ním do první nebo do druhé lajny. Má výbornou střelu, navíc je silný v předbrankovém prostoru i u mantinelu. Věříme, že bude velkou posilou,“ řekl k podpisu jednoleté smlouvy s Lukem Adamem sportovní manažer HC Škoda Plzeň Tomáš Vlasák pro klubový web, který o nové posile informoval.

„Slyšel jsem o Plzni jen skvělé věci, takže když jsem se rozhodoval o své nadcházející sezoně, a Plzeň se ozvala, velice mě to zaujalo. Jsem opravdu šťastný, že jsme se domluvili,“ uvedl Luke Adam.

Rodák z kanadského St. John's byl draftovaný Buffalem v roce 2008 ve druhém kole jako celkově čtyřiačtyřicátý v pořadí. V mládežnických reprezentacích vyrůstal s hráči jako Jordan Eberle či Taylor Hall, společně pak na mistrovství světa juniorů v roce 2010 dosáhli na stříbrné medaile. Na stejném turnaji se potkal i s vrstevníky Pavlem Francouzem, Janem Kovářem, Tomášem Kubalíkem či Jakubem Jeřábkem. V kanadské juniorce, konkrétně v týmu Cape Breton Screaming Eagles, dokonce v jednom dresu nastupoval se svým znovu-týmovým parťákem Janem Piskáčkem.

Hokejoví Indiáni v kopačkách spustili kanonádu. Indrák nasázel šest gólů

Hned v další sezoně poprvé nakoukl do NHL, v devatenácti utkáních se třikrát střelecky prosadil a jednou asistoval. V AHL navíc stihl v sedmapadesáti duelech bilanci 29+33. Celkem 188 centimetrů vysoký centr v nejslavnější hokejové soutěži světa odehrál v pěti sezonách devadesát zápasů (15+11), v AHL pak ve 368 duelech zaznamenal bodů 246 (111+135).

V roce 2016/17 přišel přesun do Německa, kde šikovný forvard strávil posledních sedm sezon a vždy vyprodukoval nejméně třicet bodů. Naposledy v dresu Straubingu 39 (18+21). Před čtyřmi lety pak s Mannheimem zvedl nad hlavu mistrovský pohár.

Nyní se velezkušený hráč, který v roce 2011 obdržel ocenění nováčka roku v AHL, přesouvá na západ Čech.