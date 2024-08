Premiéru v bráně hokejové Plzně si zatím jen v přípravném zápase odbyl brankář Nick Malík.

Škodovka doma v derby s Karlovými Vary podlehla 2:4, ale dvaadvacetiletý gólman, který se do Česka vrátil po třech sezonách ve Finsku, odvedl solidní výkon. Téměř dvě třetiny svižně vedeného duelu držel čisté konto a vytáhl i hodně těžké zákroky. Čtvrtý gól Energie padl až v závěru při domácí power-play do opuštěné branky.

„První zápas jsem si užil. Nebylo ani takové horko, takže jsem se v brankovišti cítil dobře,“ říkal Malík. „Chytal jsem po dlouhé době, tak jsem si chtěl ze začátku trošku puk osahat, pak to byla pecka. Jen ve třetí třetině mě mrzí druhý a třetí gól, který jsem dostal smolně mezi nohy, tyhle situace si musím pohlídat,“ sdělil rodák z amerického Raleighu a člen známé hokejové rodiny.

Hokejisté Škody Plzeň podlehli v přípravě na extraligu karlovarské Energii 2:4.

Jak se cítíte v novém prostředí, v novém klubu?

Dobře. V týmu je docela dost nováčků, ale všichni jsme si sedli. Partu v kabině máme dobrou, takže doufám, že nám to vydrží. V Plzni jsem byl předtím jednou s nároďákem, minulé léto s finským týmem KooKoo a docela se mi tu dařilo. Líbí se mi i město, takže zatím spokojenost.

Nováčkem v kádru Škodovky je i váš brankářský kolega Dávid Hrenák. Máte s trenéry domluvená nějaká pravidla nasazování do zápasů?

To je strašně dopředu. Jsme v přípravě a o tom, jak to bude v soutěži, jsme se zatím nebavili. Nejspíš bude v bráně ten z nás, kdo na tom bude líp. Tak to funguje ve většině klubů.

V Plzni byl před lety na zkoušce i váš bratr, obránce Zack Malík. Co vám o tom říkal?

To už je dávno, snad šest let zpátky. Jediné, co jsem od něho tehdy slyšel, bylo, že letní příprava je tady hodně těžká. A to potvrzuju.

Kdy jste měl jasno, že skončíte ve Finsku a vrátíte se domů?

Po sezoně. Měl jsem ještě nějaké nabídky z Finska, něco se rýsovalo i ve Švédsku, ale nakonec jsem zvolil Plzeň.

Co rozhodlo, že jste si z možných štací vybral právě Škodovku?

Líbí se mi, jak to tu funguje. Byl tady třeba Dominik Pavlát, Samuel Hlavaj a předtím i další gólmani, kteří se tu výrazně posunuli. Je za tím práce trenéra Pejchara, což byl další důvod, proč jsem šel zrovna sem.

Zmínil jste Rudolfa Pejchara. Naplňuje vás dosavadní spolupráce jak jste očekával?

Určitě. Vedle výborné práce v tréninku na ledě toho hodně ví o gólmanech a celkově o hokeji, ale je i strašně lidský. Dá se s ním bavit o všem. Komunikuje s námi, se mnou i s Dávidem Hrenákem, a toho si cením.

Je pro vás návrat do českého hokeje velkou změnou?

Ani bych neřekl. Než jsem odešel do Finska, tak jsem neměl moc zkušeností s dospělým hokejem, ale teď je to jiné. Nevracím se na zkoušku. Po těch třech sezonách ve finské lize věřím, že si místo tady zasloužím a že to budu potvrzovat.