Na olympiádu do Pekingu odlétal Roman Will kvůli čekání na sérii negativních testů se zpožděním sám a v pozici gólmanské dvojky národního hokejového týmu za Šimonem Hrubcem. Jenže bláznivými peripetiemi s koronavirem si prošla i očekávaná brankářská jednička a je klidně možné, že ve středečním zahajovacím utkání s Dánskem vjede do české branky právě Will.

„Může se stát cokoliv, ale nějaké spekulace po mně nechtějte. Trenéři prostě řeknou, kdo bude chytat, a tak to bude,“ prohlásil v televizním rozhovoru 29letý rodák z Plzně. „Věřím, že do olympiády vstoupíme kompletní a potáhneme za jeden provaz,“ dodala opora Traktoru Čeljabinsk a na scéně KHL spolu s Hrubcem jeden z nejlépe hodnocených brankářů s úspěšností zákroků lehce pod 93 procenty.

I Will se před odletem do Pekingu ocitl kvůli hraničním testům na čas mimo tým, ale stihl se vejít do nastavených norem a teď s nadšením nasává olympijskou atmosféru.

„Příprava sice měla k ideálu daleko, ale všechno jsme nějak zvládli. A když teď všude kolem sebe vidím olympijské vlajky, je to paráda. Jsem vděčný, že tu můžu být,“ prohlásil Will, který kryl Hrubcovi záda i při loňském mistrovství světa v Lotyšsku, ale turnaj pod pěti kruhy zažije poprvé.

A náladu mu nekazí přísná pravidla ani neustálé testování na covid. „Musíte být připravený na všechny eventuality. Jeden špatný test a jste mimo. Další dobrý to zase obrátí, ale jsme na olympiádě a já s tím problém nemám,“ podotkl.

Nenechal si ujít slavnostní zahájení her a pak s některými hráči stihl navštívit ještě curling a utkání českých hokejistek.

„Všichni tady jsou borci a když bude možnost někoho podpořit, tak půjdu. Ale nehledám v programu, kde kdo zrovna závodí. To vůbec. Jsem tu kvůli hokeji a snažím se soustředit na sebe a na tým,“ vysvětloval gólman, jenž svou kariéru sice nastartoval v žákovských týmech plzeňské Škodovky, ale v dorosteneckém věku odešel do Mladé Boleslavi. A odtud se odrazil až do slavné NHL (za Colorado odchytal jeden zápas).

Na olympiádě si musí zvyknout na výrazně užší kluziště, než je v Evropě stále obvyklé. „Znám to z KHL. Hokej je na takovém kluzišti rychlejší a na brankáře to lítá ze všech stran. Být stále v permanenci mně ale vyhovuje. Chce to být silný na tyčkách a zbytečně se z brány nevytahovat,“ řekl Will.

V extralize naposledy hájil branku Liberce, před odchodem do Čeljabinska chytal ve švédském Rögle a zítra možná zažije horkou olympijskou premiéru. Na zahájení bojů se těší přesto, že český výběr v posledním testu před olympiádou v Rusku vyhořel.

„Na to nemyslíme. Věřím, že do olympijského turnaje vstoupíme nachystaní a po jeho skončení se budeme bavit úplně jinak,“ naznačil touhu po cinkotu medailí, na který český hokej čeká dlouho. Na olympiádách od roku 2006, kdy byli Češi v Turíně bronzoví.

Proti Dánům, prvnímu soupeři na hrách, si Will zachytal i na posledním světovém šampionátu. Jenže až v penaltovém rozstřelu o vítěze duelu. „Z toho se vyjít nedá, ale od trenérů už máme sestřih na soupeře. Příprava je důkladná a věřím, že ji v zápase zúročíme,“ prohlásil gólman odhodlaně.

