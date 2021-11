Ještě v minulé sezoně nastupoval Milan Gulaš s kapitánským céčkem za Plzeň. Táhl tým. Včera se podruhé v extralize postavil Škodovce jako lídr českobudějovického Motoru, premiérově na bývalém domácím ledě. A pro vousatého bohatýra to byl šťastný návrat.

Ačkoliv Škodováci vedli v utkání už 3:1, nakonec úpornou bitvu 21. kola hokejové extraligy prohráli po nájezdech 3:4. Gulaš k tomu přispěl gólem. Jihočechům tak vyšla odveta za první vzájemný zápas v Českých Budějovicích, kdy si zase dva body za výhru v prodloužení odvezli Indiáni.

Včerejší duel přitom začal lépe pro Plzeň. Po Thorellově průniku ještě Blomstrand neskóroval, ale akce pokračovala a Kindlovu ránu znovu Blomstrad ztečoval mimo dosah hostujícího brankáře Hrachoviny. Ze hry uplynulo jen 2:27 minuty.

Zápas byl ale dál vyrovnaný. Hosté byli dokonce aktivnější, ale včetně Gulaše trefovali jen boční síť plzeňské klece nebo je vyčapal brankář Svoboda. Škodovka pak uhájila oslabení a přečkala i krizové momenty, když obránce Kvasnička zlomil hokejku.

V úvodu druhé části Kantner zblízka nadvakrát Hrachovinu nepřekonal, ale Plzeň dál zvyšovala svůj tlak. Dáme gól, buráceli diváci v aréně. Jenže slavili hosté. Do útočné třetiny na hraně ofsajdu pronikl Gulaš, na pravém kruhu se zbavil obránce a srovnal.

Hru v těch chvílích rozbíjely neustálé osobní souboje a do kabiny odkulhal plzeňský střelec Blomstrand., Škodovka si ještě do konce třetiny vzala v přesilovce vedení zpět. Čerešňákovu bombu vyrazil Hrachovina jen ke Schleissovi na trefu do odkryté branky. Pár sekund před druhou pauzou pak byl v brejku faulován Suchý, jenže Bulíř v nařízeném trestném střílení uklidňující třetí gól nepřidal. Po kličce mířil pod horní tyč, ale branku přestřelil.

To ale v 45. minutě napravil sedmnáctiletý bek Jiříček, který gólmana hostů nachytal od modré ranou přes obránce. Jenže Jihočeši ještě zabrali a děly se věci.

Pohyblivější hosté soupeře výrazně přestříleli a i když Svoboda dělal co mohl, tak dokázali vyrovnat. V přesilovce se ranou na bližší tyč prosadil Abdul a krátce nato zařídil remízu 3:3 povedenou ranou plzeňský odchovanec Štich.

Zápas tak dospěl do prodloužení. Škodovka v něm nevyužila dvě početní výhody čtyři na tři . Druhý trest schytal Gulaš a nemohl zasáhnout do rozhodujícího rozstřelu. Ten ale stejně vyšel lépe hostům, z nichž nájezdy proměnili Hanzl s Valským, zatímco ani jeden z plzeňských exekutorů neskóroval.

Hlasy trenérů:

Václav Baďouček (Plzeň): „Šli jsme rychle do vedení, ale soupeř měl lepší pohyb, byl důraznější. A i když jsme vedli 3:1, tak jsme byli pod neustálým tlakem. Scházela nám šťáva z předchozích utkání. Bohužel jsme další bod v prodloužení ztratili v přesilových hrách čtyři na tři, nájezdy jsou již loterie. Blomstrand nám v závěru utkání chyběl, čeká ho vyšetření a uvidíme, co s ním bude.“

Jaroslav Modrý (České Budějovice): „Brzký gól nám sebral vítr z plachet. Plzeň je kvalitní a tak si vybudovala náskok 3:1. Možná se ale o něj trošku báli, přestali bruslit, my jsme se naopak dostali zpátky do utkání. Měli jsme dobrý pohyb a kluci si našli cestu, jak duel zvrátit. V prodloužení jsme udělali pár chyb, ale gólman nás podržel a v nájezdech nám přálo štěstí.“

ŠKODA PLZEŇ – MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE 3:4 sn

Třetiny: 1:0, 1:1, 1:2 - 0:0. Branky a nahrávky: 3. Blomstrand (J. Kindl), 37. Schleiss (Čerešňák, Dzierkals), 45. Jiříček (Bulíř) – 30. Gulaš, 51. Abdul (M. Hanzl, Bindulis), 53. Štich (Slováček, Gulaš), rozh. náj. M. Hanzl.

Rozhodčí: Svoboda, Pražák – Brejcha, Rampír.

Vyloučení: 4:5. Využití: 1:1. Střely na branku: 22:34.

Diváci: 3 217.

Nejlepší hráči: Peter Čerešňák – Milan Gulaš.

Plzeň: Miroslav Svoboda – Kremláček, Čerešňák, Graňák, Jiříček, L. Kaňák, J. Kindl, Kvasnička – Kantner, Kodýtek, F. Suchý – Dzierkals, Mertl, P. Musil – Blomstrand, G. Thorell, Bulíř – M. Lang, F. Přikryl, Schleiss. Trenéři: Baďouček, Říha a Vlasák.

Č. Budějovice: Hrachovina – Bindulis, Percy, Piskáček, Vráblík, Slováček, Štich, Bučko – Abdul, D. Voženílek, Valský – Holec, L. Pech, Gulaš – Vondrka, J. Novotný, Chlubna – T. Šoustal, M. Hanzl, Karabáček. Trenéři: Modrý, Martinec a Fousek.