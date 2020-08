Čtvrtfinálovou sérii hranou na dva zápasy zahájí Škodováci dnes doma v Logspeed CZ Aréně v 17.00 hodin. Utkání vysílá ČT Sport.

Odveta v Litvínově je na programu ve středu od 17.30 hodin. Vyřazovací boje se odehrají ve stylu známém z hokejové Ligy mistrů, rozhodovat může i skóre nebo nájezdy.

„Je to takové malé play-off, moc se na to těšíme,“ uvedl plzeňský útočník David Stach před dnešním prvním soubojem na západě Čech.

Plzeň si postup do play-off zajistila až výhrou nad Českými Budějovicemi v posledním utkání ve skupině.

Na úvod sice Škodovka urvala výhru na Spartě v prodloužení, pak však na jihu Čech podlehla Motoru a padla i v domácí odvetě se Spartou. Dvěma výhrami nad Kladnem však tým trenéra Ladislava Čiháka udržel naději na postup, který pak stvrdil už zmíněným vítězstvím nad Motorem.

„Asi se čekalo, že bychom měli postoupit. Nic jiného bychom nebrali. Ale pořád je to jen příprava, každý z týmů byl v různé fázi. My jsme jsme si hlavně chtěli zajistit další kvalitní zápasy,“ doplnil Stach, jenž se do Plzně vrátil z Kladna, které bylo jedním ze soupeřů ve skupině.

To Litvínov, který před začátkem poháru postihla koronavirová karanténa, si účast ve čtvrtfinále zajistil už před závěrečným kolem, ačkoliv tabulka skupiny B byla hodně zamotaná.

Deset bodů jako první Litvínov získaly ještě Liberec a Karlovy Vary a o konečném pořadí rozhodla až minitabulka těchto tří celků.

„Je nám vcelku jedno, jaký nás čeká soupeř. My se musíme poctivě připravit a pokusit se vyhrát. Rozhodně je tahle pohárová soutěž lepší než jenom přáteláky,“ doplnil před čtvrtfinále Stach.

Verva, kterou nyní vede trenér Vladimír Országh, někdejší slovenský útočník se zkušenostmi z NHL, před sezonou posilovala.

Z Kladna získala gólmana Denise Godlu a litvínovské barvy nově hájí také útočníci Martin Látal s Patrikem Zdráhalem nebo Kanaďan Samson Mahbod. Defenzivu zase vyztužil zkušený lotyšský bek Uvis Janis Balinskis.

Dnešní úvodní zápas v Plzni proběhne za přísných hygienických opatření.

Vstupenky na utkání jsou v prodeji jen on-line a do haly, rozdělené na sektory, budou diváci vpuštěni pouze v rouškách.

Čtvrtfinále

pondělí 24. srpna

PLZEŇ – LITVÍNOV (17.00, TV)

středa 26. srpna

LITVÍNOV – PLZEŇ (17.30)

Ostatní dvojice:

Liberec – Sparta

Zlín – Pardubice

Mountfield HK – Třinec