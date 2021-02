Škodovka si také proti Kometě musela vystačit s oslabenou sestavou, v níž chyběli zkušení Mertl, Eberle, lídr Gulaš, z obránců zase Stříteský a Švéd V. Lang, který si v Plzni čerstvě prodloužil smlouvu o další sezonu. Navíc v průběhu souboje přišli Západočeši ještě o další dva hráče, vyloučené do konce utkání, a ve druhém z pětiminutových oslabení inkasovali rozhodující gól.

Zápas přitom domácí začali aktivně, měli více ze hry i šancí, jako hned v úvodu Kodýtek, jenže Klimeš v brněnské brance odolával.

Při Gulašově absenci plzeňský kapitán Straka navíc v osmé minutě sekl soupeře mezi nohy a zápas pro něj skončil. Ačkoliv se Kometa pyšní druhou nejlepší přesilovkou, tak Indiáni pětiminutové oslabení přečkali. Jen Schneider pálil nebezpečně z mezikruží, ale gólman Frodl zasáhl a ustál i následné zmatky.

Plzeň pak byla znovu živější, čekání na gól však pokračovalo i ve druhé části. V přesilovkách byli nebezpečnější hosté. Proti zakončení volného Pláška se stihl přesunout Frodl a kryl i Zaťovičovo dorážku zblízka. Při hře pět na pět pak plzeňský gólman skvěle zasáhl proti Střondalově teči.

Jenže poté domácí Malát trefil soupeře ramenem do hlavy, také zamířil do kabin a hosté druhou pětiminutovou výhodu využili. Holík ještě trefil tyčku, ale Zámorský v čase 34:44 svou tvrdou ranou skóroval. Zbytek oslabení sice Škodovka ubránila, dokonce vyrážela do útoku, ale manko nesmazala.

I s torzem týmu se Indiáni snažili o vyrovnání také v třetí třetině, ale přes šance jim nebylo přáno dát gól. Vráblík minul a Michnáč, který se proháčkoval až před Klimeše, nechal vyniknout gólmana.

Ve hře o body držel domácí dál hlavně Frodl, který likvidoval pokusy hostů. V oslabení vyrazil Klepišovo zakončení a kryl i Muellerovu vzdušnou teč.

Domácí se však o výsledek rvali až do konce. Ještě dvě minuty před sirénou napřáhl z dobré pozice Kodýtek, jeho ránu pod horní tyč však Klimeš vyrazil maskou. Škodovka to zkusila i bez gólmana v šesti a před brněnskou klecí se v závěrečných sekundách strhla velká mela. Ani Suchý však zblízka puk za Klimeše neprotlačil a Kometa slavila těsné vítězství.

HC ŠKODA PLZEŇ – HC KOMETA BRNO 0:1

Třetiny: 0:0,0:1, 0:0. Branky a nahrávky: 35. Zámorský (P. Holík)

Rozhodčí: Šír, Úlehla – Bryška, Axman. Vyloučení: 3:2. Využití: 0:1. Střely na branku: 32:30. Bez diváků.

HC Škoda Plzeň: Frodl – Kvasnička, Čerešňák, Budík, L. Kaňák, Vráblík, Jiříček, Houdek – Suchý, P. Musil, Pour – Straka, Kodýtek, Malát – Kantner, Kracík, M. Lang – Michnáč, Přikryl, Dočekal. Trenéři: Čihák, Jiří Hanzlík a Špaček.

HC Kometa Brno: Klimeš – F. Král, Zámorský, Kučeřík, Holland, Gulaši, Trška, Bartejs – Zaťovič, P. Holík, Mueller – Plášek ml., V. Němec, Klepiš – Valský, Střondala, Vincour – Bondra, Kusko, Schneider. Trenéři: Zábranský, Horáček, Pokorný a Zachrla.