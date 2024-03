Škodovka se do vyřazovacích bojů probojovala po roce znovu jako dvanáctá. S Vervou se v play-off v minulých ročnících střetla hned dvakrát, bilance je vyrovnaná.

Hokejisté plzeňské Škodovky se v předkole utkají s Litvínovem. Série startuje ve středu. | Foto: HC Škoda Plzeň

Hokejová Škoda Plzeň se do extraligového play-off probojovala po sedmnácté v řadě, ale po čtvrté za sebou musí projít sítem předkola. Podruhé jako outsider. Že to nemá zase takovou váhu, si Indiáni vyzkoušeli v letech 2021 a 2022, kdy do předkola vstupovali jako favorité, jenže na hůř postavené celky, Olomouc a Mladou Boleslav, nestačili. Naopak loni z 12. příčky a po devíti porážkách natáhli sérii s Libercem na pět zápasů a v tom rozhodujícím sahali po postupu. Nyní dvanáctá Plzeň vyzve pátý Litvínov, s nímž se v minulosti utkala v play-off hned dvakrát.

V mistrovské sezoně 2012/13 se Škodovka srazila s chemiky ve čtvrtfinále a měla namále. V pátém duelu si Litvínov vybojoval mečbol, ale tým kolem Martina Straky vyřazení odvrátil a další výhrou se pak odpíchl do semifinále a poté ke zlatu.

Dva roky předtím se Plzeň s Litvínovem utkaly v předkole, do něhož se Indiáni probojovali přes odečet 19 bodů v registrační kauze. Skončili devátí, a nebýt odebrání bodů, nejspíš by ovládli základní část. V předkole však Západočeši podlehli Benzině 1:3 na zápasy. Skóre čtvrtého duelu v Plzni otvíral domácí Pavel Vostřák, chemici pak utekli do vedení 3:1, jenže Martin Straka a Tomáš Vlasák stihli srovnat. V prodloužení pak výhru a postupu do čtvrtfinále urvali Severočeši.

Nadcházející série startuje ve středu a ve čtvrtek zápasy v Litvínově. Bilance vzájemných zápasů ze základní části je vyrovnaná, každý z týmů si připsal dvě vítězství. Kdo oslaví postup tentokrát?

Program předkola:

1. a 2.druhý zápas (středa 6. března, čtvrtek 7. března, 17.30): Litvínov – Plzeň

3. zápas (sobota 9. března, 16.30): Plzeň – Litvínov

Případně dál:

4. zápas (neděle 10. března): Plzeň – Litvínov

5. zápas (úterý 12. března): Litvínov - Plzeň