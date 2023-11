Škodovka v urputném souboji s Energií prohrávala, ale nezlomila se, Indrák srovnal, ale v prodloužení pak trefili vítězství hosté z Karlových Varů.

První západočeské derby v sezoně v Plzni vyhráli v prodloužení hosté z Karlových Varů. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Ačkoliv se hokejistům Škody Plzeň v pátečním duelu, tak dřeli a v prvním derby s karlovarskou Energií v sezoně urvali doma alespoň bod po prohře 2:3 v prodloužení.

I v 17. kole extraligy se Škodovka musela obejít bez zraněného Mertla a v útoku to drhlo. Indiáni dlouho prohrávali, ale nevzdali se a nejlepší plzeňský hráč Indrák v závěru třetí třetiny srovnal. V úvodu prodloužení pak hosté opřeni o brankáře Frodla (kryl 37 z 39 plzeňských střel), z první akce trefili bonusový druhý bod.

Miroslav Indrák, aneb emoce na střídačce. Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ

Indrák začal derby zostra, přes obránce se protáhl do šance, ale tísněný Frodla nepřekonal. To hosté byli úspěšnější. Pasem nastartovaný Beránek nejprve trefil gólmana Pavláta, aby odražený puk zametl do sítě – 0:1.

Domácí ještě přidali, jenže v koncovce byli mizerní a před půlkou zápasu znovu inkasovali. Huttulova střela od modré se ještě otřela o tyč – 0:2. Následně však hosté faulovali, v přesilovce mocně napřáhl Lev a bombou z levého kruhu vykřesal naději na obrat – 1:2.

Indrák mohl srovnat, jenže ani parádní stahovačkou Frodla nepřelstil. Naopak před druhou pauzou zahrozil v oslabení z brejku Procházka, ale domácí Pavlát odolal.

Pour v třetí části už sice Frodla překonal, puk projel gólmanovi mezi betony, jenže jeden z bránících hráčů ho stihl ještě odpálit.

Indiáni se pak ocitli na dlouho v oslabení, chvíli i ve třech, ale paradoxně mohli skórovat, a znovu Indrák. Obral o puk soupeře, rozjel se na Frodla, jenže opět marně.

Až v 55. minutě se dočkal.

Po vyšachování karlovarské obrany střílel Indrák na odkrytou klec, gólman ještě skočil a v letu skryl puk v lapačce, jenže málo platné. Sudí u videa potvrdili, že parádní zákrok přišel za brankovou čarou. Bylo to 2:2.

Ve zbytku normálního času už gól nepadl, ale po 18 sekundách prodloužení rozhodl o výhře Energie v přečíslení Rachůnek.

Před reprezentační přestávkou hraje Plzeň ještě v neděli v Praze se Spartou (začátek v 16 hodin).

Hlasy trenérů:

Petr Kořínek (Plzeň): „Kvalitní utkání. Měli jsme dobrý vstup do zápasu, snažili jsme se bruslit, forčekovat. Bohužel jsme inkasovali po jedné chybě. Strašně důležitá byla branka na 1:2. Ve třetí třetině jsme to otevřeli a podařilo se nám vyrovnat. Musím kluky pochválit, že to nevzdali. Byla výborná kulisa a naši kluci zaslouží pochvalu. Takhle se má bojovat, i když z toho není vítězství, ale kluci proto udělali všechno.“

Václav Eismann (Karlovy Vary): „Viděli jsme utkání, které mělo veškeré parametry derby. Plzeň hrála nátlakový hokej, hodně forčekovala a dohrávala souboje, my jsme se s tím ale dobře popasovali. Dostali jsme se do dvoubrankového vedení, avšak Plzni se povedlo krátce před koncem srovnat. Na vyrovnávací akci domácího týmu jsme se dívali po zápase v šatně a my jsme průkazný záběr neviděli, to ovšem neznamená, že ho neviděli rozhodčí. Jsme nicméně rádi, že jsme v prodloužení rozhodli z první akce, za bonusový bod jsme moc rádi.“

Škoda Plzeň - Energie Karlovy Vary 2:3 pp

Třetiny: 0:1, 1:1, 1:0 – 0:1. Branky a nahrávky: 32. Lev (Zámorský), 55. Indrák – 10. O. Beránek (Hladonik), 30. Huttula (Koffer, O. Procházka), 61. Rachůnek (Gríger, Stříteský). Rozhodčí: Jeřábek, Ondráček – Svoboda, Thuma. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. Střely na branku: 39:32. Diváci: 6 029.

Nejlepší hráči: Miroslav Indrák – Dominik Frodl.

Plzeň: Pavlát – Malák, Zámorský, Laakso, Jiříček, Houdek, Piskáček, Kvasnička – Söderlund, Lev, Holešinský – Pour, Indrák, Rekonen – Schleiss, Jansa, Matýs – Hrabík, Straka, Šiler. Trenéři: Kořínek a Bombic.

Karlovy Vary: Frodl – Plutnar, Huttula, Mikyska, Stříteský, Havlín, Dlapa – Hladonik, Černoch, O. Beránek – Rachůnek, Gríger, Kangasniemi – Redlich, Jiskra, Zetterberg – Kofroň, Koffer, O. Procházka. Trenéři: Bruk, Šik a Eismann.