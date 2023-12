Indiáni dali čtyři z pěti gólů v přesilovkách, brankář Pavlát díky 24 úspěšným zákrokům uhájil podruhé v sezoně čisté konto.

Tomáš Mertl (vlevo) bojuje se soupeři z Mladé Boleslavi v pátečním utkání, které plzeňská Škoda vyhrála doma 5:0. | Foto: hcplzen.cz

Na chvíli se vrátily vzpomínky na říjnový duel hokejových Škodovek v Mladé Boleslavi. Tehdy se domácí Bruslaři utrhli do vedení 3:0, ale zápas po famózní otočce vyhrála Plzeň 4:3. V pátek se na západě Čech dostali do třígólového trháku zase Indiáni, jenže zvrat v zápase 24. extraligového kola nepřipustili.

Plzeňská Škoda naložila nejhoršímu celku soutěže výprask 5:0, když čtyři góly dali modrobílí v přesilovkách. Dvakrát skóroval Fin Rekonen, brankář Pavlát díky 24 úspěšným zákrokům uhájil podruhé v sezoně čisté konto.

Oba celky předtím padly a první třetina byla nervózní. V úvodu pálil po rychlém výpadu domácí Lev, ale těsně minul. Následně hosté faulovali a Plzeň v početní výhodě zahájila své galapředstavení. Bruslaři se příliš soustředili na Söderlunda, čehož využil nekrytý Rekonen a trefou na zadní tyč otevřel skóre – 1:0. Zároveň spustil plyšovou smršť. Diváci po prvním plzeňském gólu zaházeli led záplavou plyšových hraček, které poputují za malými pacienty dětského oddělení FN Plzeň.

Přesilovku si pak zahráli i hosté, ale ztroskotávali na Pavlátovi, který kryl Lantošiho ránu i následnou dorážku. Po dalším Lvově průniku mohl skórovat Indrák, jenže ranou bez přípravy trefil jen Novotného masku. V závěru třetiny sice explzeňský Malát ve službách hostů trefil tyčku, jenže dál vládli Indiáni.

V prostřední části přidali dva góly. V čase 28:13 poLaaksově pobídce využil početní výhodu bombou z první Pour – 2:0. Hned po buly se jako bonus ještě strhla pěstní bitka. Domácí tvrďák Houdek vyzval Jánošíka a duel k radosti publika vyhrál.

Za třemi body mířila také Plzeň. V závěru periody připravil Pour zadovkou pozici pro Holešinského, který zvýšil stav už na 3:0.

Domácí stále neměli dost a v třetí třetině soupeře v přesilovkách dorazili. Ve 49. minutě se před Novotného prodral Schleiss a pálil pod horní tyč – 4:0. V čase 51:06 uzavřel účet zápasu svým druhým gólem Rekonen – 5:0. Pavlát ještě přečkal oslabení, které způsobil a s týmem oslavil zatím nejvyšší vítězství v sezoně.

V neděli hraje Škoda Plzeň od 16 hodin v Hradci Králové s Mountfieldem.

Hlasy trenérů:

Petr Kořínek (Plzeň): „Měli jsme dobrý vstup do utkání, tlačili jsme se k soupeři do pásma, ale do poloviny utkání to bylo pouze o jednu branku, a i soupeř měl nějaké šance. Předvedli jsme bojovný výkon, který byl podpořený skvělým Pavlátem v bráně. Konečně jsme si také pomohly speciálními týmy, podařilo se nám využít přesilové hry, tří bodů si velmi ceníme, klukům děkujeme za předvedený výkon.“

Richard Král (Mladá Boleslav): „Prvních deset minut zápasu jsme byli ještě v autobuse, neměli jsme žádný pohyb, otáčeli jsme hru zpátky do našeho pásma, což jsme v předešlých zápasech vůbec nedělali. Následně jsme měli dvě přesilové hry, dostali jsme se do utkání, mírně jsme se zvedli. Avšak ve druhé třetině jsme byli velmi nedisciplinovaní, dělali jsme zbytečné fauly, zbytečný osobní trest tam byli, navíc jsme se nechali vyprovokovat. Z naší strany byl zápas katastrofou, musíme se o tom pobavit, protože tohle se již nesmí opakovat.“

Faulovaný Jiříček má nařízený klid, Ščotka vyfasoval stop na čtyři zápasy

Škoda Plzeň – Mladá Boleslav 5:0

Třetiny: 1:0, 2:0, 2:0. Branky a nahrávky: 8. Rekonen (Söderlund, Zámorský), 29. Pour (Laakso, Holešinský), 40. Holešinský (Pour, Rekonen), 49. Schleiss (Zámorský, Lev), 52. Rekonen (Holešinský, Laakso). Rozhodčí: Pražák, Šindel – Brejcha, Zíka. Vyloučení: 5:8, navíc Houdek – Jánošík oba 5 minut, Lantoši 10 minut. Využití: 4:0. Střely na branku: 28:24. Diváci: 3 469.

Nejlepší hráči: Petr Zámorský – Adam Jánošík.

Plzeň: Pavlát – Malák, Zámorský, Laakso, Dujsík, Piskáček, Kvasnička, Houdek – Schleiss, Mertl, Holešinský – Söderlund, Indrák, Lev – Pour, Jansa, Rekonen – Hrabík, Straka, Matýs. Trenéři: Kořínek a Bombic.

Mladá Boleslav: F. Novotný – Pyrochta, Gewiese, Jánošík , Osburn, Bernad, F. Pavlík, Čech – Skalický, Fořt, Lantoši – Suchý, Järvinen, Aaltonen – Šmerha, Malát, Krivošík – Dvořáček, Závora, Rohdin. Trenéři: Král, Pletka a Havíř.