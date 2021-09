To Jiříček se mohl usmívat. „Vyhrát jsme už potřebovali a dva body z Budějovic jsou v naší situaci skvělým počinem,“ konstatoval mladičký plzeňský bek.

Zápas tak dospěl do prodloužení. Ale už po třinácti sekundách chyboval domácí novic Percy, puku se zmocnili hosté a volný Kodýtek vystřelil hostům vítězství.

Z boje odstoupil plzeňský bek Budík, nešťastně zasažený pukem do obličeje.

Do třetí části vtrhli Jihočeši s cílem srovnat, Pavlát byl v permanenci, ale svůj tým dál držel. Vychytal Vondrku a na poslední chvíli vytáhl i Gulašovu ránu. Motor pokračoval v tlaku a v čase 45:17 znovu Vondrka trefou pod horní tyč zkompletoval hattrick.

To ve druhé třetině se strhla přestřelka. Diváci viděli pět gólů a ve vedení se vystřídaly oba týmy. Divočinu hned po pauze odstartoval první trefou v sezoně s přispěním teče obránce Jiříček. Domácí odpověděli dvěma góly Vondrky, které zkušený borec vtěsnal do minuty. Nejprve se trefil od modré a po zaváhání plzeňské obrany zvýšil svižnou ranou na 2:1. Jenže Motor o náskok zase přišel. V přesilovce srovnal ranou na bližší tyč Blomstrand a před koncem třetiny vrátil radost hostům Martin Lang. Přečíslení dvou na jednoho zakončil chladnokrevně mezi nohy gólmana Hrachoviny.

Indiáni se poté ujali režie a soupeře vysoko přestříleli. Puk za Hrachovinu v domácí kleci ale nedostal Dzierkals v přesilovce, Jiříček po nájezdu a ani Bulíř pálící z pravého kruhu. „Chtěl jsem střílet na zadní tyč, ale rána mi sklouzla a šlo to jen do prostředka, takže brankář měl snadnou práci,“ litoval Bulíř.

