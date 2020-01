Minulé dva zápasy vyhrála hokejová Škoda Plzeň až v nájezdech. V neděli však Indiáni v novoročním souboji na domácím ledě skolili Vítkovice za šedesát minut 6:4 a v extralize si po 34. kole upevnili třetí příčku.

Škodovka porazila vítkovický tým i potřetí v sezoně.

Proti týmu ze spodních pater tabulky se Plzeňští sice střelecky trápili, ale pomohli si v přesilových hrách. Využili hned čtyři.

Zápas byl o to pikantnější, že oba celky se střetly jen tři dny poté, co si vyměnily hráče. Na západ přišel Patrik Zdráhal, do Vítkovic zamířil Miroslav Indrák a v týmu Ridery rozšířil enklávu explzeňských borců. Oba také zasáhli do utkání.

Indiáni měli od začátku více ze hry, soupeře výrazně přestříleli, přesto byl stav po první třetině 2:2.

V osmé minutě využila Plzeň přesilovku. Skóre dělovkou na bližší tyč otvíral Rob. Indiáni měli i další šance, jenže byli to hosté, kteří téměř z ničeho srovnali. Do brejku ujel Roman a sám proti brankáři Frodlovi uspěl.

Vítkovice se pak bleskovým využitím přesilovky dokonce ujaly vedení. Jen po pěti sekundách výhody se prosadil tečí zblízka Lakatoš.

Domácí ale ještě do konce třetiny zareagovali. Po Budíkově prostrčení vyrovnával bekhendem Kantner.

Po pauze mohli hosté jít znovu do vedení. Veselý ale zblízka na Frodla nevyzrál a plzeňský gólman vytěsnil i Romanovu ránu a poradil si také s Razgalsem, který objel bránu a snažil se puk protlačit za čáru.

Pak se znovu chopili režie Plzeňští, ale teprve v závěru druhé třetiny hosté pykali za fauly a plzeňský kapitán Gulaš předvedl proč vévodí extraligové produktivitě.

Obávaný snajpr využil dvě přesilovky krátce po sobě. První výhodu zúročil přesnou trefou z mezikruží, aby v další výhodě skóroval pohotovou dorážkou z úhlu. Předtím pálil Kantner, ale zlomil hůl a trefil jen zadní mantinel, od něhož se puk odrazil k volnému Gulašovi.

„Naštvaný jsem jel střídat a pak vidím, jak Guli zvedá ruce. Asi nejen mě ten gól překvapil, ale pěkná asistence,“ usmíval se Kantner po utkání, do nějž ještě jednou výrazně zasáhl.

Ale postupně.

V neděli hodně aktivní obránce Čerešňák hned na začátku třetí části bombou z mezikruží zvýšil domácí vedení na 5:2, Vítkovičtí však nic nezabalili a dvěma góly zápas ještě zdramatizovali.

„Chtěli jsme hrát aktivně, ovšem nechápu, proč zbytečnými chybami pošleme soupeře zpět do utkání,“ zlobil se plzeňský kouč Ladislav Čihák.

Jenže v 53. minutě Škodovka využila čtvrtou přesilovku. Kantner mohl z pravého kruhu už střílet, ale ještě nabil na šestý gól volnému Němcovi. O vítězi bylo rozhodnuto.

„Přesilové hry nám vycházely, tam se vše rozhodlo. Ale hra pět na pět nebyla podle mého gusta,“ říkal Čihák.

„Domácí dokázali naše fauly potrestat, nám se to povedlo jen jednou. Bojovali jsme, ale na víc to dnes bohužel nestačilo,“ uznal vítkovický kouč Mojmír Trličík.

PLZEŇ – VÍTKOVICE 6:4 (2:2, 2:0, 2:2)

Branky a nahrávky: 8. Rob (Budík, Pulpán), 20. Kantner (Budík, Čerešňák), 33. Gulaš (Čerešňák), 38. Gulaš (Kantner), 43. Čerešňák (V. Němec), 53. V. Němec (Kantner, Čerešňák) – 13. O. Roman (Lakatoš, Roberts Bukarts), 15. Lakatoš (Roberts Bukarts, Mallet), 46. Lakatoš, 50. Schleiss (Š. Stránský). Rozhodčí: Jeřábek, Kubičík – Bryška, Rampír. Vyloučení: 6:6, navíc Černý (Vítkovice) 10 minut. Využití: 4:1. Diváci: 6023.

Plzeň: Frodl – Budík, Čerešňák, Pulpán, Vráblík, Jank, L. Kaňák – Kantner, Mertl, Gulaš – P. Zdráhal, Kracík, Pour – Rob, V. Němec, Kolda – Straka, Kodýtek, Eberle.

Vítkovice: M. Svoboda – Kvasnička, Trška, Výtisk, R. Černý, Šidlík, D. Krenželok, Bodák – Roberts Bukarts, O. Roman, Lakatoš – Schleiss, Š. Stránský, Indrák – Dej, R. Veselý, Mallet – T. Kubalík, Werbik, Razgals.