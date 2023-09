Víme, že soupeř má ohromnou sílu, ale chceme tři body, burcuje dravé křídlo Škodovky.

Kryštof Hrabík slaví gól ve sparťanské brance v zápase minulé sezony, který domácí Škodovka tehdy vyhrála 4:0. | Foto: hcplzen.cz

Výborní gólmani, klapající obrana, jenže v ofenzivě to hokejové Škodě Plzeň drhne. Jako v minulé sezoně. Dát gól je problém. Škodovka dál hledá výrazného střelce.

Ve třech zápasech zatím jedenáctí Indiáni nasázeli jen pět branek, stejně jako předposlední Kladno a nejhorší Kometa, a dvakrát také vyšli bodově naprázdno.

Naposledy padla Plzeň doma s Českými Budějovicemi o gól, aniž by skórovala. A teď v extralize narazí na největší favority.

V pátek hrají Západočeši v Pardubicích s druhým Dynamem a netradičně ve středu zkusí od 17.30 hod. zastavit doma zatím neporaženého lídra Spartu.

„Osobně se na ty zápasy těším,“ říká útočník Kryštof Hrabík. „Každé utkání chceme vyhrát, a když se budeme držet naší hry, jsme schopní potrápit kohokoliv. Což jsme si potvrdili hned na úvod, kdy jsme doma porazili Třinec,“ doplní důrazné křídlo druhé plzeňské lajny.

Jenže poté jste prohráli divoký zápas v Litvínově a doma vás pak přetlačil českobudějovický Motor. Co se stalo?

Proti Třinci nám vyšel začátek zápasu, první třetinu jsme odehráli skvěle a od toho se pak odvíjel i další průběh. Utkání se nám prostě povedlo. V dalších kolech už to takové nebylo, ale my koukáme dopředu a chceme navázat na výkon z úvodního duelu.

Co chybělo, abyste byli úspěšnější už v minulých zápasech?

Naposledy proti Českých Budějovicím nějaký gól, bez toho se na body pomýšlet nedá. Chyběl nám i větší tlak do brány a snaha házet puky co nejvíc do ohně a chodit za dorážkami. Ale chybělo nám i větší sebevědomí při hře s pukem. Chceme hodně bruslit, hrát agresivně, ale spád hry určuje tým, který drží puk. Na to nesmíme zapomínat.

Plzeň sráží i nízká úspěšnost početních výhod, která je pod šesti procenty. Co s tím?

Asi bych se musel opakovat. Když vám přesilovky nejdou, tak je třeba je zjednodušit. A jak jsem řekl, začít víc cpát puk na bránu a být připraveni kolem. Z prostoru před brankou totiž nějaký gól většinou padne, třeba i ušmudlaný, a tým to nakopne. Je ale pořád začátek sezony a vše si stále sedá, což platí i o přesilovkách. Děláme na tom každý trénink a věřím, že to bude jen lepší.

Před soupeřovou klecí je i váš operační prostor a šikovná dorážka, teč puku zblízka a první gól v sezoně by asi přinesl víc klidu, že?

Lhal bych, kdybych řekl, že ne. Kdyby mi tam padl třeba i nějaký ošklivý gól, tak by to pomohlo. Ale to by asi nyní pomohlo všem. Odehrát doma zápas bez vstřelené branky není příjemné a nějaká brzká trefa proti Spartě by nás určitě nakopla.

Rozjetá Sparta vyhrává a rozdává příděly. Naposledy smetla Kladno sedmigólovou smrští. I tak věříte, že můžete uspět?

Každý zápas je jiný. Samozřejmě víme, že mají ohromnou sílu, také se na Spartu pečlivě chystáme, tréninky teď byly hodně intenzivní, a chceme tři body. Rozhodně si půjdeme za výhrou.

Bitvy s lídry. Hokejová Plzeň vyzve Spartu i Pardubice

Plzeň versus Sparta

Čtyři zápasy, čtyři vítězství, byť dvě na nájezdy, 10 bodů a k tomu 19 vstřelených gólů. Těžko byste v úvodu hokejové extraligy hledali atraktivnějšího a těžšího soupeře než právě Spartu. Tu nezastavíš, hlásá slogan pražského klubu. Plzni se to v minulé sezoně doma dařilo, když nejprve rivala vynulovala (4:0) a podruhé ho udolala v nájezdech. Jenže Sparta roky marně toužící po titulu změnila na jaře vedení a o pauze významně utrácela. Vrátil se produktivní Filip Chlapík, ofenzivu posílil Jani Lajunen z Finska či Američan Josh Kestner a zadní řady vyztužil Vojtěch Mozík nebo Kanaďan Aaron Irving. Na střídačku pak noví šéfové angažovali renomovaného německého kouče s českými kořeny Pavla Grosse, jehož parťákem u týmu je Miloslav Hořava. A Sparta zatím jede.