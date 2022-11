„Na úvod nic lehkého. Přestávka je vždy ošidná. Někdy jí vítáte, jindy méně, a tahle byla navíc i delší, skoro čtrnáct dní, a začínat v Brně není bůhvíco. Ale ono si nevyberete, soutěž je vyrovnaná,“ uvedl plzeňský trenér Petr Kořínek. „Víme, že Kometa má v týmu řadu individualit, umí přesilovky, ale je to prostě další zápas, v němž chceme předvést co nejlepší výkon a bodovat,“ doplnil.

Po posledním utkání měli plzeňští hráči dva dny volna, následoval blok tréninků zaměřený na fyzičku, a po volném víkendu se příprava vrátila do běžných kolejí.

„Pilovali jsme systémové věci, přesilovky i oslabení, klasika,“ prozradil Kořínek.

Ohledně tréninků se mohl inspirovat mítinkem svolaným minulý týden hlavním koučem české reprezentace Kari Jalonenem. „Bavili jsme se o hokeji, systémech a tréninkovém procesu. Kari nám ukazoval, jak by si představoval hru nároďáku, ale mluvil i o tom, co upřednostňuje a čemu věří. A je to podobné, z čeho vycházíme v Plzni,“ sdělil někdejší excelentní útočník, který sbíral zkušenosti i v nejvyšších severských ligách.

Suverénní Pardubice v čele, s malým odstupem druhé Vítkovice a následně už Olomouc a Kometa, tak si stojí čtveřice premiantů. A za nimi je v pár bodech namačkaný zbytek soutěžního pole. Jestli je tedy něco jisté, tak že nikdo nemá nic jistého. Včetně Škodovky.

A to přesto, že ještě pár kol před přestávkou se zdálo, že se Indiáni odpíchli ze dna do klidnějšího středu (po 19 kolech byli s 25 body osmí). Jenže zabraly i nejhorší celky Litvínov s Kladnem a předpokládá se, že po divoké rošádě na postu hlavního trenéra zamíří vzhůru také osobnostmi nabitá Sparta.

„Odstupy jsou minimální a každý zápas je pro nás důležitý. Vlastně od začátku, co jsme u týmu (na plzeňskou střídačku nastoupil Kořínek po druhém kole) je to, jako bychom už hráli play-off,“ dodal trenér.

K dispozici stále nemá kompletní kádr. Na marodce dál figurují obránci Jan Piskáček s Vojtěchem Budíkem a z útočníků Zdeněk Sedlák. „Marodi trénují pod dohledem našich kondičních specialistů, ale zatím nelze říct, kdy by se mohli vrátit do sestavy. Třeba Zdeněk Sedlák se rozehrává v druholigových Klatovech,“ uvedl hlavní kouč Škodovky.

ŘEČÍ ČÍSEL

Nejproduktivnějším plzeňským hráčem je reprezentant Petr Kodýtek, kterého průměrný zisk bod na zápas (19 bodů – 8 gólů + 11 asistencí) drží na šestém místě v tabulce produktivity celé soutěže. Devátý v extraligovém bodování je specialista na přesilové hry Aleksi Rekonen (7 + 11). Šest ze sedmi gólů totiž finský útočník vstřelil v početních výhodách. A trumfem se zdá být ofenzivní posila ze Slovenska Adrián Holešinský. Tři góly a dvě asistence z pouhých tří startů hovoří jasně.

Mezi obránci dominuje Petr Zámorský. Zkušený bek je na třetím místě bodování zadáků (5 + 9) a s více než 26 minutami v průměru na zápas je jasně nejvytíženějším hráčem soutěže.

Program Indiánů

Přehled extraligových zápasů Škody Plzeň do další reprezentační přestávky:

20. kolo, pátek 18. 11. (18.00):

Kometa Brno – Škoda Plzeň

21. kolo, neděle 20. 11. (16.30)

Škoda Plzeň – Rytíři Kladno

22. kolo, pátek 25. 11.(18.00)

Mountfield HK – Škoda Plzeň

23. kolo, neděle 27. 11. (16.30)

Škoda Plzeň – Oceláři Třinec

24. kolo, úterý 29. 11. (17.30)

Verva Litvínov – Škoda Plzeň

25. kolo, čtvrtek 1. 12. (17.30, TV)

Mladá Boleslav – Škoda Plzeň

26. kolo, neděle 4. 12. (16.30)

Škoda Plzeň – Č. Budějovice

27. kolo, pátek 9. 12. (17.30)

Škoda Plzeň – Olomouc

28. kolo, neděle 11. 12. (16.00)

Vítkovice – Škoda Plzeň