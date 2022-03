Své o tom vědí i Indiáni, kteří před rokem ve stejné situaci tvrdě narazili s Olomoucí a po třech porážkách se s play-off loučili.

Což rozhodně nechtějí opakovat, zvlášť když stejně jako loni jdou do vyřazovacích bojů v roli papírových favoritů. Tedy z vyšší pozice, ze šestého místa po základní části, proti jedenácté Mladé Boleslavi. Jenže bilance ze vzájemných duelů v sezoně je vyrovnaná.

Dvakrát vyhráli Středočeši, dvakrát Plzeňští, z toho jednou v prodloužení. Přitom nepadalo ani příliš gólů.

„V play-off si nevybíráte soupeře, to nejde. Vyšla Bolka, s níž jsou to vždy těžké zápasy, ale v sezoně jsme proti nim hráli dobře. A i když se v play-off začíná od nuly, tak si věříme,“ prohlašuje před soubojem Škodovek trenér Miloš Říha. „Určitě existuje cesta, jak přes Bolku přejít. Jen to musíme dostat na led,“ zdůraznil kouč.

A snaží se od mužstva odstrčit zklamání ze závěru základní části, kdy mladý tým Škodovky, navíc sužovaný zdravotními problémy, vypadl z elitní čtyřky a přišel o přímý postup do čtvrtfinále.

„Zklamání jsme cítili, ale i tak musíme základní část vnímat pozitivně a od toho se odrazit. Věřili jsme, že čtyřku uhrajeme, a pokazily to možná dva poslední zápasy, možná se to pokazilo už dříve. Třeba na Spartě a v Liberci jsme odehráli super zápasy, bohužel jsme z nich vyšli s prázdnou. Jenže v play-off je jedno, jestli jste byl pátý, nebo dvanáctý,“ podotýká Říha. „Ani Mladé Boleslavi základní část nevyšla podle představ. Ale to je pryč. V play-off jde o přežití, o všechno. Neexistuje oprava, musí to být na krev a věřím, že k tomu mužstvo takhle přistoupí,“ říká plzeňský trenér.

Ačkoliv soupeře pro předkolo znají v Plzni teprve od úterního večera, jsou nachystaní. „Máme jasno o sestavě i o tom, kdo půjde do branky,“ hlásí Říha.

Jen lituje, že nejde počítat s návratem dlouhodobě zraněných hráčů. „Viktor Lang ani Pavel Musil už do sezony nezasáhnou. Jejich zdravotní stav jim to nedovolí. U Davida Jiříčka uvidíme. Postupně se zapracovává, ale těžko k tomu víc říct,“ říká kouč.

A hlas z opačné strany barikády? „Můžeme favorizovanou Plzeň překvapit,“ doufá útočník Jan Eberle, který ještě v minulé sezoně hrál za Indiány. „Je to pro mě speciální motivace, ale i pro celý tým,“ doplňuje.

Vstupenky na úvodní duely předkola v Plzni jsou v prodeji.

Co bylo, bylo, teď už to bude na krev, vyhlašuje před startem předkola Kodýtek

Pohled zpátky

Začněme pozitivní zprávou. Plzeňská Škodovka se popatnácté v řadě probojovala v hokejové extralize do play-off, Přitom potřetí v této obdivuhodné šňůře narazí na Mladou Boleslav. Poprvé to bylo na jaře 2015 a tehdy rovněž v předkole uspěli Bruslaři. Vyhráli hned první duel v Plzni, a i když Indiáni poté stav série srovnali, Středočeši ovládli obě odvety na vlastním ledě a slavili postup. Ze současného kádru Škodovky se tehdejších bojů zúčastnil útočník Jan Schleiss. Další vzájemná bitva obou soupeřů měla vzplanout před dvěma lety ve čtvrtfinále play-off, jenže sílící pandemie nemoci covid-19 vyřazovací boje stopla.

Program předkola

1. zápas (pátek 11. března, 17.00), 2. zápas (sobota 12. března, 15.00):

Plzeň – Mladá Boleslav

3. zápas (pondělí 14. 3., 17.30

Mladá Boleslav – Plzeň

Případně dál: 4. zápas (úterý 15. 3.): Mladá Boleslav – Plzeň, 5. zápas (čtvrtek 17. 3.): Plzeň – Mladá Boleslav