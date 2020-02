Domácí tým byl od začátku aktivní a tlačil se do útoku. Svůj skvělý vstup do utkání navíc korunoval i úvodním gólem. Pět sekund před skončením početní výhody se z brankoviště prosadil obránce Marek Hrbas, který zblízka dorazil puk za záda rozhozeného Frodla.

„Do zápasu jsme vstoupili dobře a byli jsme za to odměněni gólem, tu druhou minutu přesilovky jsme sehráli dobře. Vstup do zápasu se nám líbil,“ chválil domácí kouč Pavel Patera.

Stav 1:0 vydržel až do prostředního dějství. Z něj uběhly čtyři minuty, když dostali výhodu přesilové hry i hosté. A stejně jako domácí dokázali soupeřův prohřešek potrestat, povedlo se jim to po pouhých osmi sekundách, kdy se zblízka prosadil Petr Straka. „Ve druhé třetině Plzeň ukázala svoji sílu, deset dvanáct minut nás mačkala a my mohli být rádi, že to je jen 1:1,“ popisoval Patera.

V polovině druhé třetiny si ale Bruslaři vzali vedení zpět. Teč Zohorny po ráně Ševce skončila na břevnu, následně ale domácí sehráli pohlednou ofenzivní akci. Tu zakončil po krosové nahrávce Ševce napříč útočným pásmem David Šťastný, který se na vrcholku pravého kruhu opřel do puku a z první rozvlnil síť.

„Ve druhé třetině nám pomohlo, že jsme srovnali na 1:1. Bohužel jsme pak ale po chybě inkasovali druhý gól,“ uvedl kouč Plzně Ladislav Čihák.

Těsné vedení domácí udrželi až do samotného závěru zápasu. Nejdřív jim v navýšení náskoku podruhé zabránila horní tyčka Frodlovy klece, která zastavila další ránu kapitána Ševce od modré čáry.

Puk se do plzeňské brány dostal až minutu a půl před závěrečnou sirénou. To už zkusili hosté hru v šesti, se kterou však nepochodili. Puku se ve vlastním pásmu zmocnil Lunter a lehkým obloučkem vyslal na zteč Lukáše Kašpara. Zkušený útočník i přes tlak obránce prakticky dovedl kotouč na čepeli do opuštěné branky, bodoval i ve třetím zápase v dresu Boleslavi a potvrdil výhru svého týmu.

„Myslím, že ve třetí třetině už jsme byli lepší. Byli jsme silní na puku, myslím, že jsme zaslouženě vyhráli,“ uzavřel své hodnocení Pavel Patera.

Minimálně do nedělního programu se tak Bruslaři poskočili na druhé místo za Liberec. Své lichotivé umístění se pokusí potvrdit právě hned v neděli, kdy hrají na litvínovském ledě.

Branky a nahrávky: 8. Hrbas (Ševc, Skalický), 32. Šťastný (Ševc, R. Zohorna), 59. Kašpar (Lunter, Dlapa) – 25. Straka (Čerešňák, Gulaš). Rozhodčí: Šír, Pražák – Ganger, Klouček. Vyloučení: 2:2. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 3 778.

Mladá Boleslav: Peters – Hrdinka, Ševc, Dlapa, Pláněk, Hrbas, Fillman, Bernad – Skalický, Zbořil, Klepiš – R. Zohorna, Jeglič, Šťastný – Lunter, Bičevskis, Kašpar – Flynn, Najman, P. Kousal.

Plzeň: Frodl – Budík, Čerešňák, Jánošík, L. Kaňák, Jank, Vráblík, Pulpán – P. Zdráhal, Mertl, Gulaš – Kantner, V. Němec, Rob – Straka, Kodýtek, Pour – Vracovský, Kolda, Heřman.