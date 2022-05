Ve vlastním oslabení ujeli dva Severočeši, Vojtěch Jiruš to vzal na sebe a přesnou střelou propálil Vondraše. Vzápětí Liberečtí vyhráli vhazování v útočném pásmu a nahození Filipa Jansy doskákalo překvapivě přes shluk hráčů až do plzeňské klece. Mladí Indiáni mohli srovnat po změně stran, brankář Král však vytasil parádní zákrok.

Už to vypadalo na to, že druhá část bude bez brankového přispění. Vteřinu před koncem třetiny ale hosté vyrovnali. Václav Adamec dostal nabito na pravý kruh, kde počkal na správný moment a následně prostřelil gólmana. Ve třetí periodě byly šance na obou stranách. Postupně to ale vypadalo na to, že utkání poputuje do prodloužení. To však odmítl liberecký Šedivý, jenž 50 vteřin před koncem dorazil kotouč za záda Vondraše.

Následnou pojistku přidal Gajda střelou do prázdné branky. Série se tak vrací zpět na západ Čech. Šestý zápas se odehraje v Plzni v úterý od 17 hodin.

Liberec – Plzeň 4:2

Třetiny: 2:1, 0:1, 1:0. Branky a nahrávky: 15. Jiruš (Jansa), 18. Jansa (Kovář), 60. Šedivý, 60. Gajda (Šedivý) – 10. Slanina (Kremláček), 40. Adamec (Malát, Kremláček). Stav série: 2:3. Plzeň: Vondraš – Houdek, Dlouhý, Hamšík, Pánek, Kremláček, Malák – Kvasnička, Eremiáš, Kopic, Adamec, Dvořák, Marcel, Beránek, Slanina, Malát, Ženíšek, Dáňa.