Plzeň porazila Motor a vyválčila čtvrtfinále

Bylo to kdo s koho, ale tohle dilema hokejisté Škody Plzeň ustáli. Škodovka v závěrečném utkání skupinové fáze Generali Česká Cupu porazila doma extraligového nováčka z Českých Budějovic 5:3 a postoupila do čtvrtfinále letního poháru. Jihočeši končí. O tom zda Plzeň projde do vyřazovacích bojů z prvního nebo druhého místa ve skupině A rozhodne až páteční zápas Sparty s Kladnem.

