Hokejová Škodovka padla pošesté v řadě, krize Indiánů v úvodu soutěže je zase hlubší.

Plzeňský útočník Luke Adam (uprostřed) se snaží překonat olomouckého brankáře Branislava Konráda. | Foto: hcplzen.cz

Dobrý začátek, pak obrat, honba za srovnáním manka a špatný konec. Trápení hokejistů Škody Plzeň nebere konce.

Indiáni pošesté za sebou selhali, když v pátečním osmém kole extraligy prohráli v Olomouci 2:3 a v soutěži se propadli na poslední místo za Kladno.

Přitom souboj sousedů ze spodních pater tabulky se pro Škodovku zpočátku vyvíjel příznivě.

Domácí z úvodního tlaku nic nevytěžili, pak byli dvakrát vyloučeni a Indiáni druhou výhodu zúročili. Zámorského ránu sklepl ve 14. minutě zblízka pohotově do sítě Hrabík. Jenže hosté se z vedení dlouho neradovali.

Ani ne dvě minuty nato olomoucký Řezníček napřáhl u modré a prostřelil vše, co mu stálo v cestě. Brankář Hlavaj přes blok hráčů neviděl a střela zapadla do horního rohu plzeňské klece. A po chvíli už Hanáci vedli. Kunc dostal přihrávku do jízdy od Kucsery a trefou pod rukou gólmana skóre překlopil na domácí stranu.

A když pak hned v úvodu druhé třetiny letní posila Chmielewski prvním gólem za Olomouc zvýšil na 3:1, jako by se opakoval scénář minulého vystoupení Plzně doma proti Kladnu.

Tentokrát se však Indiáni otřepali už v průběhu prostřední části. Pour při nájezdu na brankáře Konráda ještě neuspěl, hosté však nepolevovali. Před koncem třetiny se skvěle uvolnil Malák, napodruhé dostal puk za Konráda a za čáru ho doklepl dojíždějící Mertl. Bylo zaděláno na drama.

Jenže ačkoliv škodováci dál bojovali, zvyšovali svůj tlak a ve vrcholící bitvě měli střeleckou převahu, na Konráda nevyzráli a soupeř držel těsný náskok.

Kohouti přečkali i nápor soupeře v závěru při více než dvě minuty trvající plzeňské hře v šesti bez gólmana.

Hanáci tak po čtyřech nezdarech brali tři body, zatímco krize Škodovky se ještě prohloubila. Možné personální změny, které před zápasem avizoval sportovní manažer Tomáš Vlasák, jsou zase reálnější.

Zkusit odvrátit řez v týmu mohou plzeňští hokejisté v neděli, kdy se doma nezvykle už od 15 hodin střetnou s Vítkovicemi.

Hlasy trenérů:

Róbert Petrovický (Olomouc): "Hosté se dostali do zápasu v našich oslabeních, toho se musíme opravdu vyvarovat. V závěru první třetiny jsme ale byli produktivní a otočili zápas na svoji stranu. Do druhé třetiny jsme měli dobrý vstup a vstřelili jsme třetí branku. Konec druhé třetiny byl však přesně naopak, měli jsme nějaké šance, ale prosadil se soupeř. Ve třetí třetině to pak byla dřina a ubojovaný zápas. Musíme zapracovat na přesilovkách a oslabeních, ty mohou rozhodovat zápasy. Pracujeme na tom každý den, ale hokej je někdy nevyzpytatelný a je to hlavně o trpělivosti. Jsme dnes rádi za vítězství a tři body a jedeme dál."

Petr Kořínek (Plzeň): "Měli jsme slušný vstup do utkání i díky několika přesilovým hrám a podařilo se nám vstřelit i vedoucí branku. Potom jsme ale inkasovali velmi rychle dva góly. Špatně jsme si rozebrali hráče a najednou to bylo 1:2. Ve druhé třetině jsme hráče nabádali v aktivitě, ale soupeř nám bohužel znovu odskočil. Na konci druhé třetiny se nám podařilo dát kontaktní gól, což bylo velmi důležité. Ve třetí třetině jsme měli tlak, ale trápíme se v koncovce a nepodařilo se nám vstřelit vyrovnávací gól. Víme, v jaké jsme teď situaci. Snažíme se každý den pracovat a doufáme, že se to zlomí. Snažíme se teď kluky zklidnit a vlít do nich sebevědomí. Řvaní teď už asi nemá smysl."

Olomouc – Škoda Plzeň 3:2

Třetiny: 2:1, 1:1, 0:0. Branky a nahrávky: 16. Řezníček (Macuh, Chmielewski), 18. Kunc (Kucsera), 22. Chmielewski (Macuh) – 14. Hrabík (Zámorský, Rekonen), 40. Mertl (Malák, Holešinský). Rozhodčí: Šír, Obadal – Lederer, Blažek. Vyloučení: 4:4. Využití: 0:1. Střely na branku: 19:30. Diváci: 4 283.

Nejlepší hráči: Tomáš Černý – Adrián Holešinský.

Olomouc: Konrád – Řezníček, Ondrušek, Rutar, Sirota, Škůrek, Rašner, Černý – Bambula, Knotek, Navrátil – Klimek, Macuh, Chmielewski – Orsava, P. Musil, Kusko – Kucsera, Menšík, Kunc. Trenéři: Tomajko a Petrovický.

Plzeň: Hlavaj – Zámorský, Kvasnička, Dujsík, Houdek, Piskáček, Malák – Matýs, Mertl, Holešinský – Schleiss, Lev, Hrabík – Rekonen, Adam, Pour – Indrák, Jansa, Straka. Trenéři: Kořínek a Bombic.