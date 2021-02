Nálož zápasů neklesá. Hokejová extraliga se překlápí do poslední čtvrtiny základní části a k tomu stíhá mazat resty z úvodu, kdy soutěž kvůli vládním anticovidovým opatřením zhruba měsíc stála.

Aktuálně třetí Škoda Plzeň načne závěrečnou várku soubojů (13 + 2) třaskavým střetnutím v Praze s vedoucí Spartou.

Šlágr 40. kola startuje dnes v 18 hodin a narazí na sebe v posledním čase úspěšná mužstva.

Pražský celek naposledy doma skolil v prodloužení Mladou Boleslav a dál cílí na zisk Prezidentského poháru. Také Škodovka se po menší krizi srovnala a do bitvy se Spartou vyrukuje se třemi výhrami v zádech a se speciální motivací.

„Posledně v Plzni nás Sparta sestřelila, takže jí máme co vracet. Čeká nás utkání na malém kluzišti proti lídrovi, k tomu není co dodávat. Ale půjdeme do toho s odhodláním urvat co nejvíc bodů,“ prohlásil plzeňský trenér Ladislav Čihák.

Není to nereálný cíl.

Ačkoliv Sparta disponuje zkušenějším týmem, když obranu třeba nově vyztužil Ondřej Němec, tak Škodovka, sázející na dravé mládí, dokáže celek z hlavního města zastavit.

Naposledy sice Indiáni museli doma skousnout hořkou porážku 2:6, ale předtím v sezoně pražský tým dvakrát přemohli – v Plzni na úvod 5:3 a na Spartě poté slavili vítězství 3:1.

Přestože se Západočeši musejí dál obejít bez zraněných klíčových centrů Mertla s Musilem, tak mladým plzeňským puškám to aktuálně střílí. Navíc trenéři budou moct proti Spartě nasadit i dvě čerstvé ofenzivní posily – Alberta Michnáče z Českých Budějovic a vítkovického obra Martina Dočekala.

„Jsem rád, že jsme kluky získali. Martin je velký, silový hráč, který se dokáže prosadit v předbrankovém prostoru. Což nám trochu chybělo. Michny je zase tvořivý útočník, který to umí s pukem, ale bude muset víc zapracovat na černé práci dozadu. Znám ho od mládí a vím, co v něm je. Teď bude na něm, aby to ukázal,“ zhodnotil novice v plzeňském kádru Čihák.

Michnáč je odchovancem Sparty, a v novém dresu ho tak čeká hodně pikantní premiéra. „Proti Spartě hraju rád a na zápas se těším,“ prohlásil 22letý forvard.