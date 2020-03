V pátek se rozhodne.

Zápasy 52. kola začínají shodně v 18.00 hodin a fanoušci se mohou těšit na bitvy o sestup i o pozice pro play-off.

Třeba o druhou příčku, kterou drží Škoda Plzeň, jenže v patách má tři pronásledovatele – Třinec, Spartu a Mladou Boleslav.

Škodovka hraje právě v Třinci s úřadujícími mistry, kteří na Plzeň stejně jako Sparta ztrácí dva body. Boleslavský tým s minus třemi body už sice druhý být nemůže, ale stojí o posun výš.

„V Třinci nás čeká těžký zápas, ale chceme navázat na dvě domácí vítězství se silným Libercem a Brnem,“ uvedl plzeňský trenér Ladislav Čihák.

Pokud Indiáni v Třinci zvítězí, a to i za dva body v prodloužení nebo na nájezdy, skončí druzí bez ohledu na výsledky soupeřů.

Druhé místo by Indiánům přisoudila i remíza po 60 minutách hry, jenže to už má svá ale. Sparta (hostí Olomouc) by nesměla získat tři body. Plzeň má totiž s pražským týmem stejně jako s Mladou Boleslaví, horší bilanci ze vzájemných zápasů (s Třincem lepší). Což je ukazatel, který týmy rozřadí při rovnosti bodů.

Škodováci však mohou skončit také pátí. „Sice nějaké varianty existují, ale my jedeme do Třince vyhrát. Už proto, abychom zlomili sérii venkovních neúspěchů,“ řekl trenér Čihák.

Jestliže doma Plzeň kraluje a naposledy s Brnem si Indiáni připsali před svým publikem páté vítězství v řadě a 21. v sezoně, na cizím ledě je před play-off straší šňůra osmi porážek. „O to víc chceme venku konečně zvítězit,“ zdůraznil kouč už jistého čtvrtfinalisty.

Druhá příčka by Škodovce v úvodu vyřazovacích bojů přisoudila kvalifikanta, který po předkole skončí sedmý.

Další místa, třetí, čtvrté a páté, už určí konkrétního soupeře pro čtvrtfinále (třetí hraje s šestou Kometou a čtvrtý s pátým). V Plzni se však zvažováním, koho chtít či nechtít, nezatěžují.

„Kdo na nás vyjde, vyjde,“ odmítl spekulovat Čihák. „Do Třince jedeme zastavit sérii venkovních porážek,“ zopakoval kouč.

Nažhavení jsou i hráči.

„Venkovní zápasy nám teď nevycházely. Začalo to vysokou porážkou v Liberci a postupně se to na nás nabalilo. V posledních utkáních šly naše výkony zase nahoru a je na čase to zlomit,“ řekl centr Tomáš Mertl.

„Náš cíl je začínat play off doma. Čím výš budeme, tím více to o něčem vypovídá. Když půjdeme na tým z předkola, tak budeme mít o dva dny odpočinku navíc a soupeř už může být po předchozích zápasech unavený,“ přidal se útočník Jan Eberle.

Do plzeňské ofenzivy naskočil proti Brnu po delší pauze, v níž překonával otřes mozku – následek střetu v lednovém utkání s Pardubicemi.

„Doufám, že to špatné jsem si už vybral. Do hokeje mám obrovskou chuť a věřím, že sezona bude ještě dlouhá,“ prohlásil 30letý forvard.

Plzeň sice předtím v sezoně v Třinci padla, ale doma obhájce titulu dvakrát porazila. Poprvé k tomu hattrickem přispěl právě Eberle.

O DRUHÉ MÍSTO

Situace před posledním kolem: 2. Plzeň 92 b., 3. Třinec 90, 4. Sparta 90, 5. Ml. Boleslav 89

Kdo s kým v 52. kole:

Třinec (3.) – Plzeň (2.), Sparta (4.) – Olomouc (7.), Ml. Boleslav (5.) – Zlín (10.)

Vzájemné zápasy v sezoně:

Plzeň – Třinec 6:1, 2:5, 5:2, ?

Plzeň – Sparta 6:7 pp, 2:3 sn, 1:2 pp, 6:3

Plzeň – Ml. Boleslav 1:4, 3:4 pp, 3:2 sn, 1:3