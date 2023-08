Hokejová Škodovka se ve finišující přípravě na extraligu poměří s Rytíři velmistra Jaromíra Jágra.

Útočník Jakub Lev na snímku vpravo z přípravného zápasu s karlovarskou Energií. | Foto: Deník/Petr ERET

Času do zářijového startu hokejové extraligy ubývá a příprava na důležitý vstup do nejvyšší soutěže jde do finiše. Hokejisté Škody Plzeň svedli minulý týden dva přípravné duely a další test je čeká v úterý. V Kladně se Indiáni poměří od 18 hodin s Rytíři – nejhorším celkem uplynulé extraligy, který si příslušnost k elitě zachránil až v baráži. A ani v přípravě zatím tým hrajícího majitele Jaromíra Jágra dirigovaný další kladenskou osobností Otakarem Vejvodou nijak nezáří.

Rytíři sice vyhráli v Litoměřicích a doma porazili pražskou Slavii, ale s extraligovými soupeři prohrávali – s Litvínovem 1:5 a 1:4, s Karlovými Vary 1:2. A to Kladno posílili zkušení Michael Frolík s Richardem Jarůškem a obranu vyztužil dvoumetrový americký zadák Chris Martenet.

Také Škodovka z pěti zápasů jen dva přetavila ve vítězství. Ve Strakonicích přetlačili modrobílí České Budějovice 4:2 a doma pak rozstříleli německé Crimmitschau 7:1. Jenže s finským týmem Kookoo Hockey padli škodováci 1:5 a dvakrát nestačili na Karlovy Vary.

Naposledy doma Indiáni s Energií prohráli 2:5, když selhávali v zakončení, a efektivní nebyli ani v přesilových hrách. „V zápasech se přiostřuje. Přece jen sezona se blíží a všichni už chtějí hrát jako potom v soutěži. My jsme ale měli hodně vyloučených, což se projevilo i ve výsledku. Za stavu 2:2 jsme rozhodující gól inkasovali v oslabení, zároveň jsme nevyužili vlastní přesilovky,“ připustil zkušený útočník Jakub Lev s tím, že speciální formace rozhodují zápasy. „Měli jsme tam sice nějaká břevna, tyčky, ale je třeba dál pracovat. Kdo bude víc pracovat, k tomu se přikloní i štěstí,“ věří forvard, který se po letech vrátil do mateřské Plzně jako očekávaná opora týmu. Proti Karlovým Varům se Lev zapsal mezi střelce.

Jak si povede on i Indiáni v úterním večeru v Kladně?