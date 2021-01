V tabulce čtvrtá Plzeň nastoupí od 17.30 hodin ve Zlíně proti předposlednímu celku soutěže. Utkání 37. kola přenáší ČT Sport.

„V utkání s Libercem nás srazily fauly a byl z toho jen bod, ale já jsem rád, že jsme vyrovnali na 2:2. Soupeř zápas během minuty a půl otočil a my měli jen pět šest minut na to s tím něco udělat. Ale kluci to sehráli dobře. Kody (Kodýtek) šel přes jejich centra do brány a puk se od něj odrazil do sítě. Takové góly teď potřebujeme,“ připomněl divoký závěr souboje s Tygry plzeňský trenér Ladislav Čihák.

Plzeň sužují zranění i další absence, zápasy hraje s juniory a ani tak nesloží čtyři formace. To se proti Liberci změnilo. Do sestavy se vrátili Peter Čerešňák s Davidem Stachem a po vypršení disciplinárního trestu také čerstvě 38letý centr Jaroslav Kracík.

„Je to trošku lepší, zápasové zatížení je možné rozložit na víc kluků, ale pořád máme rezervy a je co zlepšovat,“ avizoval Čihák. „Musíme být disciplinovanější a produktivnější. Dávat góly i při hře pět na pět,“ zdůraznil.

Západočeši se v sezoně utkají s Berany potřetí a zatím uspěl vždy domácí tým. Indiáni na svém ledě vedli už 6:0, aby nakonec po divoké přestřelce uhráli vítězství 7:5. Ve Zlíně pak úporný souboj prohráli 1:2.

„Nepříjemné utkání, v němž se projevil náš momentálně asi hlavní problém. Málo střílíme,“ upozornil trenér Čihák.

Útočník Petr Kodýtek souhlasí, ačkoliv zápas zná jen z doslechu. V té době si totiž 22letý centr plnil reprezentační povinnosti.

„Co kluci říkali, tak měli spoustu šancí, ale nedávali góly. To je minulost a je před námi další zápas, v němž chceme uhrát co nejlepší výsledek,“ řekl Kodýtek.

V extralize si připsal už 207 zápasů. Všechny za Plzeň, kde hokejově vyrostl a měl by tu přidat i další. Včera totiž Kodýtek stejně jako další odchovanec z defenzivy Lukáš Kaňák prodloužil smlouvu se Škodovkou nově až do sezony 2022/23.

„Měl jsem i jiné nabídky, ale rozhodl jsem se znovu pro Plzeň. Věřím, že je to dobrý krok,“ komentoval setrvání mezi Indiány v běžící sezoně autor 14 gólů a pěti asistencí.

Západočechům dnes může nahrát, že ani Berani neprožívají pohodové časy. Zlín vyšel v pěti z minulých šesti zápasů naprázdno, když naposledy podlehl ve Vítkovicích 0:3. „Přitom jsme měli víc šancí než Vítkovice,“ posteskl si na klubovém webu zlínský útočník Jiří Ondráček. „Je třeba to zlomit. Musíme uhrát nějaký škaredý zápas s těsnou výhrou,“ prohlásil forvard před duelem s Plzní.