Indiáni do zápasů kdo s koho vstoupí z 12. místa, zatížení devíti porážkami, a v boji o čtvrtfinále se srazí s pátým Libercem. To Bílí Tygři se do posledního kola rvali o místo ve čtyřce, sice neuspěli, ale na Plzeň nastoupí rozjetí devíti výhrami.

„Něco skončilo. Po porážce s budějovickým Motorem (3:5) jsme si ještě řekli, co bylo špatně a dobře, ale už se nemá smysl v tom babrat,“ zdůraznil plzeňský trenér Petr Kořínek s tím, že hráči vědí, co je ve hře.

„Před námi je týden, který může rozhodnout o tom, zda bude sezona úspěšná. Snažíme se ale situaci trošku odlehčit, aby hráči nekoukali zpátky, ale přemýšleli už jen o Liberci. O tom, co přijde,“ prohlásil kouč Škodovky.

Sérii na tři vítězství zahájíte ve středu a ve čtvrtek zápasy v Liberci. Už jste se v hlavě přeladili na střet se silným soupeřem?

Koukali jsme na nějaká videa, ale dobře víme, že Liberec má formu. Vyhrál spoustu zápasů po sobě a je to velmi kvalitní tým. V play-off se však rozdíly smazávají. Bude to o nasazení, srdci, detailech. Koncentrace na zápas musí být maximální, protože každá chyba se trestá. A věřím, že můžeme být úspěšní.

I proto, že jste s Tygry odehráli v sezoně vyrovnaná utkání?

Tři ze čtyř zápasů skončily v prodloužení. V Liberci jsme napoprvé vyhráli, doma a podruhé u nich už ne. Padli jsme i v posledním zápase u nás, není to tak dávno, ale půlku utkání jsme odehráli velmi dobře. Na to budeme chtít navázat.

Dá se říct, že se vám na celky z čela soutěže, snad s výjimkou suverénních Pardubic, dařilo?

I když to bylo výsledkově nahoru dolů, tak si kluci ověřili, že se dá hrát s každým. Věřím, že si to připomenou.

Navíc Liberec může tížit zklamání, jak těsně mu uteklo místo ve čtyřce a přímý postup do čtvrtfinále.

Jasně, že chtěli být ve čtyřce, kdo by tam nechtěl být. Ale jsou nastavení na vítězné vlně, vědí, o co hrají, a určitě žádnou frustraci nevnímají. Připraví se na nás co nejlépe.

Kdybyste měl říci největší přednosti Tygrů, které byste jmenoval?

Mají výborné přesilovky, ale i urostlé hráče, kteří hrají důrazně do těla. Ale jejich největší zbraní jsou přesilovky. V tom jsou dobří a mají na to i vhodné typy hráčů. Je na nás, abychom oslabení zvládli.

Jenže ošidné předkolo začínáte venku. Je to velká nevýhoda?

Každý chce začít doma, ale v play-off se leccos smazává. Nehraje se na body, ale na zápasy. Potřebujete samozřejmě také štěstí. Když dáme jeden dva góly, utkání může vypadat úplně jinak než podle papírových prognóz.

Minulost se maže. Uděláme maximum, abychom sérii s Libercem vyhráli, tvrdí Mertl

Indiáni versus Tygři. Kdo s koho?

Předkolo play-off

(na tři vítězství).

1. zápas – středa 8. 3. (18.00), 2. zápas – čtvrtek 9. 3. (19.00): Liberec (5.) – Plzeň (12.)

3. zápas – sobota 11. 3. (čas bude určen): Plzeň – Liberec

Případné další zápasy: 4. v Plzni, neděle 12. března,5. v Liberci, úterý 14. března.

Vzájemná utkání v sezoně: Liberec – Plzeň 2:3 pp, Plzeň – Liberec 3:4 pp, Liberec – Plzeň 2:1 pp, Plzeň – Liberec 2:4.

Pohled do minulosti:

Plzeň je v play-off pošestnácté v řadě, z toho ale jen dvakrát narazila na Liberec a vždy vypadla.

Poprvé v sezoně 2009/10 to bylo překvapení. Škodovka jako vítěz základní části byla ve čtvrtfinále favoritem. Úvodní dva duely v Plzni také Indiáni vyhráli, jenže Liberec doma sérii srovnal a následně dvěma výhrami poslal Západočechy na dovolenou. Čtvrtfinále: Plzeň – Liberec 2:4 na zápasy (4:0, 4:1, 2:4, 3:4, 2:3, 2:7).

V sezoně 2016/17 se role prohodily. Plzeň si předkolo zajistila až v závěru základní části. Pak se ale probila přes Vítkovice do čtvrtfinále, kde narazila na Liberec a vítěze základní části trápila. Stav série snížila doma na 1:2 a 2:3, čtvrtý duel však zvládli Tygři a došli až do finále. Čtvrtfinále: Liberec – Plzeň 4:2 (3:1, 4:2, 3:6, 4:0, 3:5, 5:4).