Přitom utkání nezačalo pro Plzeň vůbec dobře. Kometa byla živější, záhy hrála přesilovku a Holík ranou k tyči dostal hosty do vedení. Škodováci však bleskově odpověděli, když rychlý protiútok zúročil Mertl, který po otočce na mezikruží propálil brněnského gólmana Čiliaka. První střela mezi tyče a hned gól. Jenže i potom měli hosté více ze hry. Plzeňští však obětavě bránili, spoustu střel zblokovali a co prošlo, likvidoval jistý Svoboda. Poradil si s Flekovo dorážkou a tým podržel i při závaru, který rozjel Šalého průnik. Navíc domácí z mála vytěžili další gól, když se v přesilovce trefil z voleje Rekonen.

Druhou třetinu naopak škodováci zahájili tlakem, dlouhé minuty se hrálo před Čiliakem, jenže pojišťovací branku nepřidali a hosté pak Škodovce oplatili lekci z produktivity. V přesilovce zakončil kombinaci zblízka Zaťovič a následně Kometa potrestala chybu domácích. Pronikající Holík přelstil obránce, před Svobodou ještě puk posunul vedle na Fleka, který trefoval odkrytou bránu. Domácí ale ještě do pauzy srovnali. Čiliak neudržel Baránkovu ránu od modré, puk si vzal důrazný Hrabík, vytočil se kolem bránících hráčů a bekhendem zavěsil.

Ačkoliv třetí třetina už byla oboustranně opatrnější, více šancí měla přece jen Plzeň a zvlášť v závěru třetiny se tlačila za rozhodujícím gólem. Jenže z brejku neuspěl kapitán Schleiss a Škodovce nevyšla ani přesilovka tři minuty před koncem normální hrací doby.

Vyrovnaný zápas tak rozetlo až prodloužení. V jeho úvodu mohl rozhodnout znovu Schleiss, ale trefil jen gólmana. Naopak brněnský Koblížek si sjel před Svobodu a ranou z pravého kruhu zařídil Kometě druhý bonusový bod.

Další zápasy sehraje Plzeň až v závěru týdne. Nejprve v pátek vyrazí do Kladna a v neděli hostí hradecký Mountfield.

Hlasy trenérů:

Petr Kořínek (Plzeň): „Věděli jsme, co můžeme od Komety čekat. Sice jsme první třetinu vyhráli 2:1, avšak z naší strany to nebylo dobré. Upozorňovali jsme hráče, že nesmíme být vylučovaní, protože Brno má dobré přesilové hry, bohužel hned na začátku zápasu jsme udělali faul, který soupeř potrestal. Poté jsme si v kabině k tomu něco řekli a následně se to mírně zlepšilo. Avšak děláme stále stejné chyby. Musíme si stále opakovat systém, který hrajeme, protože kluci jsou posléze na ledě rozlítaní a dáváme soupeři mnoho prostoru. Přesto jsme dokázali zápas opět srovnat a třetí třetina už byla taková vabank. V závěru jsme bohužel nevyužili přesilovou hru a prodloužení už je taková loterie.“

Martin Pešout (Brno): „My jsme měli v nohách strašně těžký zápas s Hradcem, jak psychicky, tak fyzicky, navíc domácí hráli utkání už ve čtvrtek. V první třetině jsme chtěli zamezit tlaku, který jsme v Plzni čekali. Zvolili jsme taktiku, že budeme aktivní, ale přestože jsme hráli výborně, tak jsme úvodní třetinu 1:2 prohráli. Měli jsme spoustu šancí i střel, avšak domácí byli produktivnější. Ve druhé třetině jsme se už trochu uklidnili a podařilo se nám utkání otočit. Ve třetím dějství už to byl spíše taktický boj, nikdo nechtěl prohrát a na hráčích to bylo vidět. V závěru jsme se štěstím ubránili přesilovou hru domácích a v prodloužení jsme byli šťastnější. Jsme moc rádi, že si domů vezeme dva body.“

Škoda Plzeň - Kometa Brno 3:4 pp

Třetiny: 2:1, 1:2, 0:0 - 0:1. Branky a nahrávky: 4. Mertl (Zámorský), 18. Rekonen (Schleiss, Zámorský), 38. Hrabík (Baránek, Suchý) – 3. Holík (Vincour, Zaťovič), 29. Zaťovič (Horký, Zbořil), 37. Flek (Holík, Horký), 63. Koblížek. Rozhodčí: Hejduk, Vrba – Brejcha, Malý. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:2. Diváci: 4 528.

Plzeň: Mi. Svoboda – Kaňák, Zámorský, Baránek, Kvasnička, Budík, Vitaloš – Kodýtek, Schleiss, Rekonen – Blomstrand, Suchý, Hrabík – Meyer, Mertl, Adamec – Lang, Malát, Sedlák. Trenéři: Kořínek a Bombic.

Brno: Čiliak – Ščotka, Forman, Kučeřík, Holland, Gulaši, Hrbas, Fajmon – Flek, Holík, Horký – Zaťovič, Sallinen, Koblížek – Kollár, Zbořil, Šalé – Dufek, Malý, Vincour. Trenéři: Pešout, Horáček a Otoupalík.