Ta tam je pohoda z přelomu loňského listopadu a prosince, kdy hokejová Škoda Plzeň táhla vítězně extraligou a stoupala tabulkou. Teď v závěru základní části se jízda Indiánů zadrhla. Už více jak dvě utkání neskórovali a prohrávají. Čtvrtý nezdar v řadě přišel doma posledním Kladnem, když Rytířům s 51letým velmistrem Jaromírem Jágrem škodováci podlehli stejně jako předtím Kometě v Brně 0:3. Téměř šest tisíc diváků v hledišti (nejvyšší návštěva v sezoně) možná nadchlo, když plzeňský Samuel Bitten pěstmi spráskal Oskarse Cibulskise. Už méně porážka a předvedená hra borců v plzeňských dresech. „Všechno je to jednoduché. Pokud nepřistoupíme na herní plán, který v extralize začal v lednu, ostatně jako každý rok, tak budeme dole, budeme prohrávat a lidé na nás budou pískat. Musíme začít hrát jednoduše, všechny týmy to nyní hrají stejně, my k tomu také musíme přistoupit,“ prohlásil jednoznačně kapitán Jan Schleiss.

Gól jste nedali víc jak osm třetin. Máte pro to nějaké vysvětlení?

Je to fakt šílené. Pokud vím, tak jsme v první třetině s Kladnem měli dvě střely, tak jak pak chceme dát nějaký gól? To je pak těžké. Pokud se nedostaneme ke střele nebo nějaké šance, tak je něco špatně. První náš bod je, že se musíme více tlačit do brány, začít to tam tlačit a vytvářet si nějaké šance.

V souboji s Rytíři měl největší šanci ještě za stavu 0:1 Ludwig Blomstrand, jenže v přesilovce trefil z ideální pozice jen tyčku. Pokud by dal, mohlo to průběh zápasu ovlivnit?

Samozřejmě, že v tu chvíli se zápas mohl zlomit nebo se vyvíjet jinak. Jenže to samé jsme měli v Brně, kde jsme dali dvě tyčky a taky skončili s nulou. To je kdyby. My potřebujeme dávat góly. Dokud ty nedáme, nemůžeme hrát na kdyby, že máme šance, tyčky nebo pseudošance. To je k ničemu, jen řeči.

Předtím v povedenějším období jste se mohli spolehnout alespoň na přesilové hry, jenže ani ty se vám nyní nedaří proměňovat. Snažíte se jako kapitán apelovat na spoluhráče, burcovat je?

To není pouze o mně. V kabině je více lidí, kteří si vezmou slovo. Mluví se o tom hodně, avšak místo mluvení bychom měli pořádně začít hrát něco na ledě. V Brně byly přesilové hry dobré, ale tentokrát? Jedna se nepovedla a najednou jsme se sesypali. Nenapadá mě víc, co k tomu říct.

Na zápas s Kladnem a Jaromírem Jágrem přišlo na šest tisíc fanoušků a přes nepříznivý stav vydrželi s povzbuzováním až do konce. Co byste jim vzkázal?

Klobouk dolů před nimi. I když to z naší strany bylo šílené, tak na nás ani nepískali. Určitě to přidá, když hráč vidí plný stadion, který fandí. Škoda, že jsme nedokázali dát první gól, protože potom by se hala ještě více zvedla. Mrzí nás, že jsme toho nevyužili…

Po střetu s posledním Kladnem vás nyní čekají zápasy s celky, které bojují o první čtyřku - v neděli v Hradci Králové s Mountfieldem a pak doma s obhájci titulu z Třince. Je to pro Plzeň jistá výhoda, že v těch utkáních může jen získat?

Dobré pro nás maximálně je, že se můžeme vytáhnout s dobrými týmy. Vytáhnout se na silného hráče. Ale jinak na tom, s kým hrajeme, nezáleží. Podívejte, Kladno. Byli poslední a předváděli u nás super hokej. Šli si pro to a zaslouženě taky vyhráli. Takže je jedno, jestli jdeme na prvního nebo posledního. Liga je vyrovnaná, vyhrát může, kdokoliv. Play-off začíná už v lednu, ne až potom. Chce to začít hrát jednoduše, a řezat to. Pak už jde jen o to, kdo dá první gól. Ale všichni hrají stejně, jde o to, kdo chce víc a kdo míň.

Bez gólu nejsou body. Kladno s Jágrem dobylo Plzeň a už není poslední