Osobně se poznali před lety v Pardubicích. Václav Baďouček a Miloš Říha. Tehdy asistent a hlavní kouč hokejového Dynama, od nadcházející sezony nový trenérský tandem Škody Plzeň se stejnou pravomocí.

Na extraligovou scénu jdou z první ligy a tvrdí, že je spojuje pohled na hokej. Co rozhodně, to je datum narození.

Baďouček i Říha přišli na svět 9. února, jen dvacet let po sobě. Teď věří, že kulatou stovku v součtu věku oslaví příští rok společně v Plzni.

„Bylo by to fajn, ale nechci to zakřiknout. Už jsme se jednou na společné narozeniny chystali a pak jsme slavili každý jinde. Doufám, že tentokrát to klapne,“ přeje si Václav Baďouček.

Devětapadesátiletý rodák z Plzně a někdejší obránce se do Škodovky vrací po 3O letech. Baďouček naposledy vedl prvoligové Vrchlabí, zatímco Říha v druhé nejvyšší soutěži koučoval pražskou Slavii.

Od začátku bylo jasné, že Plzeň povedete společně?

Václav Baďouček (V. B.): Nabídka od Škodovky padla hned poté, co jsme s Vrchlabím vypadli z play-off ve čtvrtfinále ve Vsetíně. Následně pak v Plzni proběhla schůzka, s Martinem Strakou a Tomášem Vlasákem jsme se bavili o skladbě kádru, možnostech doplnění a zároveň jsem dal najevo, že bych rád spolupracoval s Milošem Říhou. Byl první, kdo mě napadl. Nechci říci, že to byla podmínka, spíš přání. Nebyli proti, a tak jsem Milošovi zavolal.

Miloš Říha (M. Š.): Badi (Baďouček) mi volal, sešli jsme se, a i když jsem v té době řešil jiné nabídky, tak mě to oslovilo. Jednak znám Badiho a za druhé se mi líbí cesta, po níž Plzeň dlouhodobě jde. A tím, že se do trenérského týmu zapojil i Tomáš Vlasák, se mi to líbilo ještě víc a kývl jsem.

Když jste oba na stejné pozici, kdo bude mít při rozhodování poslední slovo?

V. B.: Myslím, že se shodneme. Na hokej máme stejný náhled a konkrétní rozdělení pravomocí si ještě upřesníme. Hokej není o tom, že velí jeden člověk. Na střídačce je to zrovna tak týmová práce, jako u hráčů na ledě.

M. Ř.: Zažil jsem to u nároďáku, kde jsou kompetence také přesně rozdělené, a čím je pak trenérský tým silnější, tím je ta výhoda větší.

Během utkání ale na dohadování moc času není.

V. B.: Pokud přijde krizová situace, tak někdo určitě zavelí (úsměv).

M. Ř: Někdo má na starosti útočníky, někdo beky a někdo koučink. V tomhle duchu bych to viděl.

A jak do toho zapadá asistent Tomáš Vlasák, který je coby sportovní manažer zároveň vaším nadřízeným?

V. B.: To se zeptejte Tomáše, jestli nás hned převálcuje, nebo nás nechá chvíli dělat práci po našem (úsměv). Ale spíš to vidím jako výhodu, i pro Tomáše. Práce s týmem vypadá jinak zblízka a jinak z druhého patra. A my máme společný zájem odehrát co nejlepší sezonu. Navíc Tomáš jako bývalý vynikající útočník má hráčům stále co dát.

M. Ř.: Nejsme prvním týmem, který má složení trenérského štábu takhle nastavené. Tomáš může hodně pomoci hráčskými zkušenostmi i tím, že tým dokonale zná. S hráči bude v každodenním kontaktu, což vytvoří větší tlak. Já to vidím jednoznačně jako výhodu.

Kádr Škodovky je pro příští sezonu z větší části hotov. Nakolik odpovídá vašim představám?

V. B.: Pochopitelně je lepší, když si trenéři k tomu mohou říci své. Ale tým má nějakou podobu, a i když jsou tam ještě okénka, tak na papíře vypadá dobře. Jak bude silný, ukáže až soutěž.

M. Ř.: Nějaké odchody hráčů se zveřejnily a známy jsou i posily, i když ty říct ještě nejde. Tým je poměrně mladý a v kontaktu s Tomášem pracujeme na jeho posílení. Výsledná podoba by mohla být zajímavá a věřím, že se rodí silný tým, nepříjemný pro každého soupeře.

Přestože Plzeň nepatří v extralize k bohatým klubům, řadu let se drží v popředí soutěže. Jste připraveni, že očekávání budou velká i pro nadcházející sezonu?

V. B.: Očekávání jsou všude, ať hrajete nahoře nebo dole. Plzeň má za sebou úspěšné sezony, jenže teď se kádr obmění víc než v minulých letech. A i když to bude těžší, do hry se vrací sestup a dolů spadnou dvě mužstva, tak chceme být co nejúspěšnější. Tým má svou sílu a věřím, že budeme schopní konkurovat těm nejlepším.

Co chcete na herním projevu Škodovky hlavně změnit ?

V. B.: Rozhodně bychom měli hrát ofenzivní hokej, nepříjemný pro soupeře a který by bavil fanoušky. Ale tak aby mužstvo dokázalo reagovat na vývoj utkání i na soupeře. Prostě nehrát stále to samé, pořád jen tlačit. Naopak chceme týmu vštípit větší kreativitu.

M. Ř.: Chceme jet dál v linii moderního hokeje, která je v Plzni nastavená. S tím, že do toho zařadíme pár našich věcí i nové prvky. Probereme si role hráčů a některé se možná změní, posunou. Ještě jsme ale nevyjeli na led a vše má svůj čas.

Je jasné, kdy zahájíte přípravu a jaký bude její program?

V. B.: Začneme 3. květnaa to bude také náš první kontakt s hráči. Program dolaďujeme s kondičním trenérem Honzou Snopkem, který tým dlouhodobě připravuje. Základ bude obdobný, ale přidáme pár našich věcí. Co zůstane, jsou dvě soustředění na Šumavě. Je tam hezky a těším se na Jardu Lučana (bývalý hokejista a nyní majitel Ski-Bike penzionu Samoty).